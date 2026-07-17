ضمها للألبوم .. تامر حسين يكشف تعاونه مع تامر حسني في ألبومه الجديد

كشف الشاعر تامر حسين عن تفاصيل تعاونه مع الفنان تامر حسني، في البومه الجديد، والمقرر طرحه خلال فصل الصيف.

وقال تامر حسين في منشور عبر موقع فيسبوك: للتوضيح والتعديل كتب لى حد من جمهور حبيبى وصديقى الفنان (تامر حسنى) إنت فى الألبوم؟ قلت لهُ لاء مش ف الألبوم.

وتابع: لأن كان عندى أغنية مع تامر المفروض هتنزل (سينجل ) من شهر ونص كانت هتنزل لوحدها بس إتأجلِت قلت يمكن مازالت هتنزل بس لوحدها فيما بعد.

واستكمل: وعرفت إمبارح من تامر إنهُ ضمها ل الألبوم وب أبارك لهُ تانى وتالت بالتوفيق إن شاء الله ياتيمو ده توضيح عشان بعض الصفحات نشرت كلامى والرد بتاعى إمبارح انى مش ف الألبوم