توفيق أوضاع الأراضي وتسليم وحدات سكنية وجولات ميدانية.. أبرز أنشطة الإسكان خلال أسبوع

أعدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقريرًا بالفيدوجراف تضمن أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة خلال الفترة من 10 يوليو 2026 وحتى 16 يوليو 2026.

https://youtu.be/u4RvUIzdtw8?si=4WUYG2cN2RL7gKSz

ففي يوم 16 يوليو 2026 تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ عدد من المشروعات السكنية والخدمية والتنموية بمدن قنا الجديدة والمنيا الجديدة والعبور وسوهاج الجديدة، وذلك في إطار الحرص على المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، ودفع معدلات الإنجاز، والالتزام بأعلى معايير الجودة.

وأكدت وزيرة الإسكان أهمية تكثيف الجولات الميدانية لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، والمتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر في سير الأعمال، بما يضمن الانتهاء من المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة والسلامة.

كما أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، عن بدء تسليم عدد 14 عمارة بمشروع "جنة" للإسكان الفاخر بالمنطقة (3) بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك خلال الفترة من الأحد 26 يوليو 2026 وحتى الثلاثاء 11 أغسطس 2026، وفقًا للبرنامج الزمني الذي أعده جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة.

وفي إطار جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية والخدمية بالمدن الجديدة، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال أجهزة مدن الشروق، وبدر، والعاشر من رمضان، عن طرح عدد من المحال التجارية والصيدليات ومخبز للبيع أو الترخيص بالانتفاع من خلال المزاد العلني، وفقًا للضوابط والاشتراطات المنظمة.

وفي يوم 15 يوليو شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وعدد من مسئولي الوزارة في جولة تفقدية موسعة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمشروعات مارينا والعلمين الجديدة، والتي شملت تفقد مشروع M8 by the Lake المطل على البحيرات الجنوبية ومحطة تجديد المياه بمارينا، ومشروع نفق الطريق الساحلي "بو غاز نيو مارينا"، ومتابعة سير العمل بمشروع "مارينا 8" بقرية مارينا السياحية، ومشروع منطقة بوغاز 24، ومشروع الممشى السياحي الرابط بين مارينا (5) ومارينا (7)، ثم طريق البوليفارد والمركز التكنولوجي لهيئة المجتمعات العمرانية ومنطقة الأبراج الشاطئية بالعلمين، ومشروع "كمبوند مزارين"، ومشروع الحي اللاتيني، وافتتاح كوبري C19 بالعلمين الجديدة، وتفقد مركز المؤتمرات والمعارض الدولي بالمدينة التراثية والحديقة المتحفية بالعلمين الجديدة، ختاما بعقد مؤتمر صحفي بمدينة العلمين الجديدة.

وفي اليوم نفسه، تابعت المهندسة راندة المنشاوي، سير العمل بعدد من مشروعات البنية الأساسية والخدمات بمدن بدر والعاصمة الجديدة وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر والسادات، وذلك في إطار رفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يواكب جهود الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن مشروعات البنية الأساسية والخدمات تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، لافتةً إلى أن ما يتم تنفيذه من شبكات طرق ومرافق وخدمات يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، ورفع كفاءة المدن الجديدة، وتوفير بيئة مناسبة للمعيشة والعمل والاستثمار.

وفي يوم 14 يوليو 2026 استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، مسئولي شركة BAMAG الألمانية، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تصميم وتنفيذ وتشغيل محطات مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي، وذلك لبحث فرص التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات والتقنيات الألمانية الحديثة في تنفيذ مشروعات قطاع المرافق.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تنفذ برنامجًا طموحًا للتوسع في مشروعات المرافق، مع الاعتماد على المنتج المحلي وأحدث النظم والتقنيات التي تسهم في رفع كفاءة التشغيل، وترشيد استهلاك الطاقة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابعت المهندسة راندة المنشاوي، سير العمل بمشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية والمرافق والتشجير والتنسيق الحضاري بمدن حدائق العاشر من رمضان، والشروق، والمنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة، بما يعزز جودة الحياة، ويحافظ على المظهر الحضاري، ويدعم جهود الدولة في التنمية العمرانية المستدامة، مؤكدة أن أجهزة المدن الجديدة تواصل تنفيذ خطط متكاملة لرفع كفاءة البنية الأساسية، وتطوير شبكة الطرق والمحاور الرئيسية، والتوسع في أعمال التشجير والتجميل، وصيانة المسطحات الخضراء، بما يسهم في توفير بيئة عمرانية متكاملة.

وفي إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، بالحفاظ على الانضباط داخل المدن الجديدة، والتعامل بحسم مع جميع صور التعديات والبناء المخالف ورفع الإشغالات، واصلت أجهزة تنمية حدائق أكتوبر وبدر والعاشر من رمضان وحدائق العاشر من رمضان و٦ أكتوبر والعبور، تنفيذ حملات ميدانية مكثفة للحفاظ على المظهر الحضاري، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي يوم 13 يوليو 2026 عقدت راندة المنشاوي، اجتماعًا مع المهندس محمد خالد العسال وكريم خالد العسال، الرئيسان التنفيذيان والعضوان المنتدبان لشركة مصر إيطاليا للتطوير العقاري والشريكان المؤسسان لشركة پيپول آند پليسيز، لبحث أوجه التعاون بشأن عدد من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة.

وأكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تواصل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتهيئة مناخ استثماري جاذب، وتقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين الجادين، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات، بما يعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية، ويُسهم في زيادة معدلات الاستثمار وتوفير فرص العمل.

استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، تقرير أعمال «منظومة الاستجابة السريعة» بالوزارة عن شهر يونيو 2026، والذي تضمن أبرز مؤشرات الأداء وجهود المنظومة في رصد الشكاوى والبلاغات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، والتعامل معها بالتنسيق مع الجهات التابعة للوزارة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن تعزيز التواصل مع المواطنين من أولويات وزارة الإسكان ومنظومة الاستجابة السريعة تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق هذا الهدف، من خلال المتابعة اللحظية لما يُتداول عبر مختلف المنصات الرقمية، وسرعة التعامل مع الشكاوى والاستغاثات وإحالتها إلى الجهات المختصة، مع متابعة تنفيذ الحلول حتى الانتهاء من حلها، بما ينعكس إيجابًا على الارتقاء بمستوى الخدمات، وتحسين كفاءة الأداء، وتعزيز ثقة المواطنين في سرعة الاستجابة لمشكلاتهم.

وفي إطار المتابعة الدورية للمشروعات السكنية الجاري تنفيذها، تلقت المهندسة راندة المنشاوي، تقريرًا بشأن الموقف التنفيذي لمشروع "ديارنا" السكني بمدن "العاشر من رمضان، ودمياط الجديدة، وحدائق أكتوبر، وبرج العرب الجديدة".

وأكدت وزيرة الإسكان أن مشروع "ديارنا" يمثل أحد المشروعات السكنية المهمة التي تنفذها الوزارة لتوفير وحدات سكنية ملائمة بمستويات جودة مرتفعة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين، مشددةً على ضرورة الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية القياسية، وسرعة الانتهاء من أعمال التنفيذ والتشطيبات والمرافق، مع الاهتمام بتنسيق الموقع العام وتنفيذ الخدمات، بما يحقق أعلى مستويات الجودة داخل المشروع.

وفي يوم 12 يوليو 2026 التقت المهندسة راندة المنشاوي، المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، واستعراض سبل تسريع معدلات التنفيذ والتعامل الفوري مع التحديات التي تواجه بعض المشروعات.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على استمرار تقديم مختلف أوجه الدعم لمحافظة أسوان من خلال المشروعات التي تنفذها الوزارة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن المشروعات التي يتم تنفيذها بمدن محافظات الصعيد تحظى اهتمامًا كبيرًا لدى الوزارة، في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات الخطة الاستثمارية للهيئة بمحافظات بورسعيد وسوهاج والمنيا وأسيوط.

وأكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تضع تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على رأس أولوياتها، لا سيما مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لما تمثله من نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصري.

وفي إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الإسكان لتعزيز كفاءة البنية الأساسية ودعم التنمية العمرانية المستدامة، أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وضع الجهد على محطة محولات التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر، بالتزامن مع استمرار تنفيذ مشروعات تطوير الطرق والمرافق، وتكثيف الحملات الميدانية لإزالة الإشغالات والتعديات ومخالفات البناء بمختلف قطاعات المدينة.

وفي السياق ذاته، ووفقًا لتوجيهات وزيرة الإسكان، واصل جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، برئاسة المهندس نادر زعفر، تنفيذ خطة عمل متكاملة تستهدف تطوير شبكة الطرق، وصيانة المرافق، ورفع كفاءة البنية التحتية، بالتوازي مع تكثيف الحملات الرقابية لإزالة الإشغالات والتعديات والتصدي لكافة صور المخالفات.

وفي يوم 11 يوليو 2026 سلمت المهندسة راندة المنشاوي، عقود توفيق أوضاع الأراضي المضافة بمدينتي العبور الجديدة والشروق، لعدد من المواطنين، في إطار جهود الدولة لاستكمال ملف توفيق أوضاع الأراضي المضافة، والحفاظ على حقوق الدولة، وتوفير الاستقرار القانوني والاجتماعي للمواطنين.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، في كلمتها، أن ملف توفيق أوضاع الأراضي المضافة للمدن الجديدة يحظى باهتمام بالغ من الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة، وفي الوقت نفسه توفير الاستقرار القانوني والاجتماعي للمواطنين، مشيرة إلى أن وزارة الإسكان تعمل وفق خطة واضحة لإنهاء هذا الملف، مع الالتزام الكامل بمبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استقبلت، من خلال أجهزة مدن شرق وغرب القاهرة بعدد ٦ مدن المضاف لها أراضي، نحو 122 ألف طلب لتوفيق أوضاع الأراضي المضافة، بإجمالي مساحات تقترب من 102 ألف فدان.

وفي إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، بتفعيل الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام، عقدت الوحدة المركزية للمدن المستدامة والتغيرات المناخية، اجتماعًا موسعًا بمدينة حدائق العاصمة لبحث آليات تسريع التحول نحو المدن المستدامة وتعزيز جهود مواجهة التغيرات المناخية

وفي يوم 10 يوليو 2026 اختتمت فعاليات النسخة الأولى من ماراثون «في حب مدينة زايد 2026»، الذي نظمه جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، برعاية المهندسة راندة المنشاوي، وسط مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية، وبمشاركة منتخب مصر للدراجات والاتحاد المصري للدراجات.