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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية بـ 4 مدن

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ عدد من المشروعات السكنية والخدمية والتنموية بمدن قنا الجديدة والمنيا الجديدة والعبور وسوهاج الجديدة.

 وذلك في إطار الحرص على المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، ودفع معدلات الإنجاز، والالتزام بأعلى معايير الجودة.

وأكدت وزيرة الإسكان أهمية تكثيف الجولات الميدانية لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، والمتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر في سير الأعمال، بما يضمن الانتهاء من المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة والسلامة.

وتلقت وزيرة الإسكان تقريرًا أوضح أنه في مدينة قنا الجديدة، تفقد المهندس ياسر رمضان، رئيس جهاز المدينة، يرافقه مسؤولو الجهاز، أعمال تنفيذ مشروع “ديارنا” السكني بمنطقة النوادي بالحي السكني الأول، والذي يضم 9 عمارات سكنية، حيث تم الوقوف على معدلات التنفيذ، وجودة التشطيبات، والأعمال الخارجية، مع التأكيد على الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير السلامة والصحة المهنية، وتكثيف معدلات العمل للانتهاء من المشروع في التوقيتات المقررة.

وأضاف التقرير أنه في مدينة المنيا الجديدة، تفقد المهندس محمد العزوني، رئيس الجهاز، أعمال تنفيذ 5 عمارات سكنية بالمرحلة الخامسة ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، إلى جانب متابعة أعمال الصيانة والتطوير بالممشى السياحي بالحي الثالث، وأعمال تدعيم شبكات الري، وزيادة المسطحات الخضراء، وتحسين المظهر الحضاري، مع توجيه الشركات المنفذة بسرعة الإنجاز والالتزام بأعلى معايير الجودة.

وفي مدينة العبور، تابع المهندس تامر جبر، رئيس الجهاز، عددًا من المشروعات، من أبرزها بدء تنفيذ مشروع “ظلال” للإسكان الفاخر بمركز المدينة، والذي يضم 260 وحدة سكنية بمساحات متنوعة، بالإضافة إلى متابعة أعمال تطوير الطرق بالمناطق الصناعية، واستكمال تنفيذ مجمع الورش الحرفية المتكامل، وأعمال رفع كفاءة المحاور الرئيسية، وتطوير المسطحات الخضراء ومناطق الخدمات، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتحسين جودة الحياة بالمدينة.

وأشار التقرير إلى الموقف التنفيذي لمشروع “سكن لكل المصريين” بمدينة سوهاج الجديدة بمنطقة الـ735 فدانًا، حيث تفقد المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز المدينة، المشروع للوقوف على أعمال الإنشاءات والتشطيبات الجارية، والذي يضم 54 عمارة سكنية بإجمالي 1356 وحدة، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وجودة التنفيذ، وسرعة الانتهاء من الأعمال، تمهيدًا لتسليم الوحدات للمستفيدين.

وشددت المهندسة راندة المنشاوي على استمرار المتابعة الميدانية اليومية لكافة المشروعات السكنية والخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، بما يضمن تسريع وتيرة العمل، وتحقيق أعلى مستويات الجودة، والالتزام بالتوقيتات المحددة، بما يسهم في توفير مجتمعات عمرانية متكاملة، وتحسين جودة الحياة، وتلبية احتياجات المواطنين، في إطار رؤية الدولة للتنمية العمرانية المستدامة.

الإسكان قنا الجديدة المنيا الجديدة العبور سوهاج الجديدة

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