انطلاقة جديدة للإسكان الفاخر.. بدء تنفيذ كمبوند «ظلال» بالعبور

أعلن المهندس تامر جبر " رئيس جهاز تنمية مدينة العبور " عن بدء تنفيذ مشروع الإسكان الفاخر «كمبوند ظلال»، والذي سيقام بأحد أبرز المواقع المتميزة بالمدينة بالقطعة رقم ٩ & ٢١ بمركز المدينة بالحي الثاني، ليشكل إضافة جديدة لسلسلة المشروعات العمرانية الحديثة التي تشهدها مدينة العبور.

ذلك في إطار جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للتوسع في تنفيذ المشروعات السكنية المتكاملة ، وتعزيز جودة الحياة بالمدن الجديدة

وأكد رئيس الجهاز أن المشروع يمثل نموذجا متطورا للإسكان الراقي، حيث يجري تنفيذه وفق أحدث المعايير التخطيطية والهندسية ، بما يواكب رؤية الدولة في إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة توفر بيئة سكنية عصرية ترتقي بتطلعات المواطنين، وتدعم مسيرة التنمية العمرانية التي تشهدها المدن الجديدة.

🏢وأوضح المهندس " تامر جبر " أن المشروع يضم(١٠) عمارات سكنية، يتكون كل منها من دور أرضي و (٥) أدوار متكررة بالإضافة إلى دور البنتهاوس، بإجمالي (٢٦٠) وحدة سكنية، بواقع (٢٦) وحدة لكل عمارة، وتتنوع مساحات الوحدات بين (١١٤م²) و(٢٢٧م²) ، بما يلبي احتياجات مختلف شرائح الراغبين في الحصول على سكن متميز داخل مدينة العبور.

وأضاف أن المشروع يقام على مساحة إجمالية تبلغ (٦،٥ فدان)، ويتضمن تصميما عمرانيا متكاملا يراعي أعلى معايير الجودة والخصوصية، إلى جانب توفير عناصر التنسيق الحضاري والمساحات الخضراء والخدمات الأساسية والترفيهية، بما يحقق مفهوم المجتمعات السكنية الحديثة ويوفر بيئة معيشية متكاملة لقاطنيه.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن «كمبوند ظلال» يأتي ضمن استراتيجية وزارة الإسكان للتوسع في تنفيذ مشروعات الإسكان بمختلف مستوياته ، مؤكدا أن المشروع يعد من أبرز وأكبر الطروحات السكنية المقرر تنفيذها خلال عام ٢٠٢٧ ، لما يتمتع به من موقع متميز وتصميمات معمارية حديثة وتشطيبات راقية، بما يعزز من مكانة مدينة العبور كإحدى المدن الجاذبة للاستثمار والسكن.

واختتم المهندس تامر جبر، بالتأكيد على أن جهاز تنمية مدينة العبور يواصل تنفيذ خطة طموحة للتوسع في المشروعات العمرانية والخدمية ، بهدف توفير وحدات سكنية متطورة تلبي احتياجات المواطنين، وتسهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، ورفع جودة الحياة داخل المدينة.

رافقه اثناء المتابعة المهندس علاء حماد نائب رئيس الجهاز للاسكان ومديري الادارات المعنية والشركة المنفذة للمشروع