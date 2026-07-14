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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الكهرباء تحذر: لاتنقلوا العداد من مكانه دون إذن كتابي

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
وفاء نور الدين

 حذرت الكهرباء  المواطنين، من العبث بعدادات الكهرباء  أو إجراء أي تعديلات عليها دون الرجوع إلى شركة الكهرباء لأن ذلك يعرض المشترك للمساءلة القانونية وتوقيع غرامات وفقًا للوائح المنظمة. 

يظن البعض أن تعديل ديكور المنزل أو دهان الحوائط يسمح له بتحريك العداد عدة سنتيمترات. هذا خطأ فادح! يحظر تماماً نقل العداد من مكانه الأصلي أو فك غطائه دون إذن كتابي رسمي ومسبق من شركة الكهرباء.

محظورات في التعامل مع عداد الكهرباء 

 

-التوصيل من خلف العداد

عند حدوث عطل مفاجئ وإنقطاع التيار، يلجأ البعض لتوصيل سلك مباشر من الشبكة لتشغيل الإنارة مؤقتاً لحين حضور الفني. قانونياً، هذا التصرف يُصنف فوراً كـ "سرقة تيار كهربائي كاملة الأركان"، ولا يعتد بأي مبرر لوجود العطل.

- الاستعانة بكهربائي خارجي للعداد 

الكهربائي الخارجي قد يكون ممكناً لإصلاح شبكة الشقة الداخلية (اللمبات والمفاتيح)، لكن العداد خط أحمر. لا تسمح لأي شخص غير تابع لشركة التوزيع بفتح العداد أو محاولة صيانته وتغيير أجزائه الداخلية. الشركة هي الجهة الوحيدة المخولة بذلك قانوناً.

- تخريب أو كسر الأختام الرسمية 

العدادات مغلقة بأختام رصاصية أو بلاستيكية مرقمة ومسجلة في دفاتر الشركة. تدمير هذه الأختام، أو محاولة فكها وإعادة تركيبها، يعتبر دليلاً قانونياً قطيعاً على محاولة التلاعب بالعداد وسرقة التيار، حتى لو لم يتأثر الاستهلاك الفعلي.

- إمداد الغير بالكهرباء (الوصلات الخارجية) 

سواء كان الأمر بغرض مساعدة جار إنقطعت عنه الكهرباء، أو لتغذية محل تجاري صغير تحت البناء، أو حتى إنارة ممر مشترك؛ يمنع منعاً باتاً توصيل أي وصلات كهربائية من عدادك الخاص لتغذية أي منشأة أو شخص آخر خارج حدود تعاقدك.

- تغيير نشاط العين دون إخطار 

إذا قمت بتحويل شقتك السكنية إلى مكتب إداري، أو عيادة، أو محل تجاري، ولم تقم بإخطار شركة الكهرباء لتغيير العقد وتعديل التعريفة إلى الفئة التجارية؛ فإنك تقع تحت طائلة مخالفة شروط التعاقد وتتعرض لغرامات مالية كبيرة بأثر رجعي.

- إحداث اهتزازات أو ضرب العداد 

العدادات مسبوقة الدفع مزودة بحساسات داخلية بالغة الحساسية ضد الإهتزاز (Anti-tamper). الطرق على العداد، أو حدوث إهتزازات عنيفة بالجدار المثبت عليه بسبب أعمال تكسير قريبة، يترجمه العداد فوراً على أنه محاولة سرقة، فيقوم بفصل التيار وإضاءة "لمبة التلاعب" التي لا تنطفئ إلا بحضور فني الشركة.

- استخدام كروت شحن مجهولة أو معدلة 

إحذر تماماً شحن كارت العداد من خلال أشخاص يدعون قدرتهم على زيادة الرصيد بطرق غير شرعية، أو إستخدام تطبيقات غير معتمدة. أنظمة التتبع بالشركة تكتشف أي تضارب بين القراءة الفعلية للعداد والبيانات المسجلة على السيستم المركزي، مما يعرضك للمساءلة الجنائية.

- زيادة الأحمال دون تصريح وتعديل التعاقد 

تشغيل أجهزة تستهلك طاقات ضخمة تفوق القدرة التعاقدية المحددة للعداد (مثل تشغيل مكيفات عملاقة أو محركات ومعدات صناعية في عقار سكني) يؤدي لتلف العداد وإحتراقه، ويتحمل المشترك هنا كامل تكلفة العداد الجديد مع غرامة تجاوز الأحمال.

- منع موظفي الضبطية القضائية من الفحص 
يمنع قانوناً حجب العداد عن فاحصي الشركة أو ممثلي الضبطية القضائية، أو منعهم من دخول العقار لمراجعة التوصيلات وقراءة العداد. الإمتناع أو التهرب يمنح الشركة الحق القانوني في قطع الخدمة فوراً وعمل محضر إعاقة عمل للموظفين.

 ماذا تفعل إذا واجهت مشكلة؟

إذا لاحظت أي عطل، أو ظهرت أكواد خطأ (مثل Err) على الشاشة، أو أضيئت لمبة التلاعب:

- إتصل فوراً بالخط الساخن لأعطال الكهرباء على رقم 121 (متاح 24 ساعة).

- توجه لفرع الشركة التابع لك وقدم طلب فحص رسمي لحماية نفسك وإثبات حسن نيتك.

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