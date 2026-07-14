الذكاء الاصطناعي يكشف عن آفات خفية في المخ لمرضى التصلب المتعدد.. غير مرئية

حقق باحثون إنجازًا طبيًا جديدًا قد يغيّر مستقبل تشخيص وعلاج مرض التصلب المتعدد (MS)، بعدما نجحوا في تطوير تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي للكشف عن آفات دماغية كانت غير قابلة للرصد باستخدام فحوصات الرنين المغناطيسي التقليدية.

الذكاء الاصطناعي يكشف آفات خفية في الدماغ

ويُعد مرض التصلب المتعدد من الأمراض العصبية المزمنة التي يهاجم فيها الجهاز المناعي عن طريق الخطأ الجهاز العصبي المركزي، ما يؤدي إلى تلف الغلاف الواقي للأعصاب، ويُسبب أعراضًا مثل الإرهاق، واضطرابات الرؤية، وتشنجات العضلات، وضعف الذاكرة، ومشكلات التوازن.

ووفقًا للدراسة، تمكن فريق من الباحثين في جامعة بوفالو الأمريكية من استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل عدة صور بالرنين المغناطيسي للمريض في الوقت نفسه، ما أتاح اكتشاف آفات دقيقة داخل المادة الرمادية بالمخ، وهي مناطق لم يكن بالإمكان رصدها سابقًا باستخدام وسائل التصوير التقليدية.

وشملت الدراسة أكثر من 700 مريض بالتصلب المتعدد، حيث نجحت التقنية في اكتشاف أكثر من 11 ألف آفة دماغية كانت مخفية عن الأطباء، رغم عدم ظهورها في صور الرنين المغناطيسي المعتادة.

الذكاء الاصطناعي يكشف آفات خفية في الدماغ

لماذا تُعد المادة الرمادية مهمة؟

لطالما ركزت وسائل التصوير التقليدية على اكتشاف التلف في المادة البيضاء بالمخ، بينما ظل تلف المادة الرمادية، المسؤولة عن الذاكرة والحركة والتفكير والعواطف، غير مرئي رغم اعتقاد العلماء بأنه يلعب دورًا رئيسيًا في تطور المرض وزيادة الإعاقة الإدراكية والجسدية.

وأوضح البروفيسور روبرت زيفادينوف، أستاذ طب الأعصاب والباحث الرئيسي بالدراسة، أن القدرة على رؤية هذه الآفات لأول مرة تمثل تقدمًا كبيرًا في أبحاث التصلب المتعدد، لأنها تكشف مؤشرات مهمة مرتبطة بتطور المرض والتدهور الإدراكي والإعاقة.

الذكاء الاصطناعي يكشف آفات خفية في الدماغ

كيف تعمل التقنية الجديدة؟

اعتمد الباحثون على الذكاء الاصطناعي لمقارنة أنواع مختلفة من صور الرنين المغناطيسي في الوقت نفسه، وهو ما مكّن النظام من رصد اختلافات دقيقة للغاية لا تستطيع العين البشرية ملاحظتها، كما استطاع تحديد مناطق من أنسجة المخ لا تعمل بصورة طبيعية.

وقال الدكتور مايكل جي دواير، المشارك في الدراسة، إن العلماء كانوا يعلمون منذ سنوات بوجود هذه الآفات، لكنهم لم يمتلكوا وسيلة لرؤيتها، مضيفًا أن الذكاء الاصطناعي أصبح قادرًا أخيرًا على استخراج هذه المعلومات المخفية من صور الرنين المغناطيسي.

الذكاء الاصطناعي يكشف آفات خفية في الدماغ

ماذا تعني النتائج للمرضى؟

يرى الباحثون أن هذا الاكتشاف قد يساعد مستقبلًا في إعادة تقييم نتائج التجارب السريرية السابقة، كما قد يساهم في تطوير علاجات تستهدف المادة الرمادية أيضًا، بدلًا من التركيز على المادة البيضاء فقط، وهو ما قد يحسن من متابعة المرض وتقييم فعالية الأدوية الجديدة.

الذكاء الاصطناعي يكشف آفات خفية في الدماغ

ما هو مرض التصلب المتعدد؟

التصلب المتعدد هو مرض مزمن يصيب الجهاز العصبي المركزي، ويحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي غلاف الميالين الذي يحمي الألياف العصبية، ما يؤدي إلى اضطراب انتقال الإشارات العصبية بين الدماغ وبقية الجسم.

ويصيب المرض نحو 3 ملايين شخص حول العالم، بينهم قرابة 150 ألف شخص في المملكة المتحدة، ويظهر غالبًا بين سن 20 و40 عامًا، كما يُعد أكثر شيوعًا بين النساء مقارنة بالرجال.

وتشمل أبرز أعراضه:

ـ الإرهاق الشديد.

ـ ضعف أو صعوبة الحركة.

ـ اضطرابات الرؤية.

ـ التنميل والوخز.

ـ تشنج العضلات.

ـ اضطرابات التوازن.

ـ مشكلات الذاكرة والتركيز.

ورغم عدم وجود علاج نهائي حتى الآن، فإن العلاجات الحالية تساعد على إبطاء تطور المرض وتقليل شدة الأعراض، فيما يمنح هذا الاكتشاف الجديد أملًا في تحسين تشخيص المرض وتطوير علاجات أكثر دقة خلال السنوات المقبلة.