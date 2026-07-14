دوي صفارات الإنذار في البحرين والسلطات تتابع تطورات الموقف

دوت صفارات الإنذار في عدد من المناطق في البحرين، اليوم، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية ومقاطع مصورة متداولة، في وقت لم تصدر فيه الجهات الرسمية، حتى الآن، بيانًا يوضح أسباب تفعيل منظومة الإنذار أو طبيعة التطورات المرتبطة بها.

ويأتي إطلاق صفارات الإنذار وسط توترات أمنية تشهدها المنطقة، بالتزامن مع متابعة السلطات البحرينية للمستجدات واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

ولم ترد معلومات رسمية عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الحادث، فيما دعت الجهات المختصة إلى متابعة البيانات الرسمية والالتزام بالتعليمات الصادرة عنها، مع ترقب صدور مزيد من التفاصيل خلال الساعات المقبلة.

