اليابان تؤكد دعم إصلاحات السلطة الفلسطينية وتنضم إلى مبادرة أوروبية لإعادة إعمار غزة

عُقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، الاجتماع الوزاري الثاني واجتماع كبار المسؤولين لمجموعة المانحين لفلسطين، بمشاركة ممثلين عن الدول والجهات المانحة والمؤسسات الدولية، فيما مثّل اليابان السفير أرايكي كاتسوهيكو، سفير شؤون فلسطين وممثل اليابان لدى دولة فلسطين.

وشارك في الاجتماع ممثلو دول الاتحاد الأوروبي، والسلطة الفلسطينية، يتقدمهم رئيس الوزراء محمد مصطفى ووزير المالية والتخطيط إستيفان أنطون سلامة، إلى جانب ممثلي دول الشرق الأوسط، والدول المانحة الرئيسية، والمنظمات الدولية، وعدد من الجهات المعنية -وذلك وفق بيان لوزارة الخارجية اليابانية اليوم الثلاثاء.

وناقش المشاركون جهود السلطة الفلسطينية لتنفيذ برنامج الإصلاحات والتقدم المحرز فيه، إضافة إلى التحديات والجهود المرتبطة بمرحلة التعافي المبكر في قطاع غزة.

وأكد السفير الياباني دعم بلاده القوي لجهود السلطة الفلسطينية في تنفيذ الإصلاحات بالتعاون مع المجتمع الدولي، مشيدًا بالنتائج الملموسة التي تحققت حتى الآن. كما جدد التزام اليابان بمواصلة دعم إصلاحات السلطة الفلسطينية من خلال التعاون في جهود بناء الدولة الفلسطينية.

وعلى هامش الاجتماع، أعلن الاتحاد الأوروبي إطلاق مبادرة "فريق غزة"، التي تهدف إلى توحيد جهود دول الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة استعدادًا لمرحلة التعافي المبكر في قطاع غزة، والمساهمة في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 و"الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة".

وأعلنت اليابان انضمامها إلى المبادرة، مؤكدة التزامها بالإسهام في ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بسلاسة، ودعم جهود التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، بالتنسيق الوثيق مع الدول المعنية والمنظمات الدولية.

كما أجرى السفير أرايكي مشاورات مع ممثلي الدول والمنظمات المشاركة، واتفق الجانبان على مواصلة التعاون من أجل دعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة في المرحلة المقبلة.