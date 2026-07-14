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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

نيسان تكشف عن "تيكتون" الجديدة كليا.. SUV عالمية تنطلق من الهند إلى أكثر من 50 سوقا

نيسان تيكتون
نيسان تيكتون
كريم عاطف

أزاحت نيسان الستار عن سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات "تيكتون" الجديدة كليا خلال حفل الإطلاق العالمي الذي استضافته الهند، في خطوة تعكس توجه الشركة لتعزيز حضورها العالمي، مع اعتماد الهند مركز رئيسي لتصنيع وتصدير سياراتها إلى الأسواق الدولية.

وتأتي السيارة ضمن استراتيجية نيسان لتوسيع محفظة طرازاتها في فئة الـSUV، حيث سيتم تصدير "تيكتون" إلى أكثر من 50 سوق في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد مسؤولو نيسان أن الطراز الجديد يجسد فلسفة "سيارة واحدة... عالم واحد"، إذ تم تطويره وتصنيعه في مدينة تشيناي الهندية لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والعالمية، مع التركيز على التصميم العصري والتقنيات الحديثة والاعتمادية.

وتنتمي "تيكتون" إلى فئة B+ SUV، واستلهمت ملامحها الخارجية من نيسان باترول، مع مقصورة رحبة تضم سقف بانورامي، ومقاعد أمامية مهواة، ونظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق، إلى جانب مساحة تخزين وصندوق أمتعة كبيرين.

وتعتمد السيارة نيسان تكتون على محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 163 حصان وعزم دوران 280 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT من 6 سرعات، بما يوفر أداء سلس وكفاءة في استهلاك الوقود.

كما زودت نيسان السيارة بحزمة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، تشمل ست وسائد هوائية، والكبح التلقائي في حالات الطوارئ، وتثبيت السرعة الذكي، والمساعدة على البقاء داخل المسار، والتحذير من النقطة العمياء، إلى جانب قمرة قيادة رقمية وخدمات اتصال ذكية.

وأكدت الشركة أن تطوير "تيكتون" استند إلى دراسات موسعة شملت الاف العملاء في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف تقديم سيارة تلبي احتياجات الاستخدام اليومي والرحلات الطويلة، وتعزز تنافسية نيسان في واحدة من أسرع فئات السيارات نمو عالمي.

نيسان تيكتون الهند نيسان تكتون سيارات نيسان

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نيسان تكشف عن "تيكتون" الجديدة كليا.. SUV عالمية تنطلق من الهند إلى أكثر من 50 سوقا

نيسان تيكتون
نيسان تيكتون
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