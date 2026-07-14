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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تختار إيه .. جيلي امجراند إم شانجان ايدا 2026 | صور

جيلي امجراند إم شانجان ايدا 2026
جيلي امجراند إم شانجان ايدا 2026
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جيلي امجراند و شانجان ايدا موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ شانجان ايدا موديل 2026

شانجان ايدا موديل 2026

زودت سيارة شانجان ايدا موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك شانجان ايدا موديل 2026

شانجان ايدا موديل 2026

تحصل سيارة شانجان ايدا موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 109 حصان، وبها خزان وقود سعة 53 لتر، وعزم دوران 152 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر شانجان ايدا موديل 2026

شانجان ايدا موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شانجان ايدا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 875 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شانجان ايدا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 925 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ جيلي امجراند موديل 2026

جيلي امجراند موديل 2026

تمتلك سيارة جيلي امجراند موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك جيلي امجراند موديل 2026

جيلي امجراند موديل 2026

تستمد سيارة جيلي امجراند موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي ، وتنتج قوة 120 حصان، وبها عزم دوران 152 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر جيلي امجراند موديل 2026

جيلي امجراند موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جيلي امجراند موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 839 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي امجراند موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 939 ألف جنيه .

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