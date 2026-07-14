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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

777 حصانًا.. ماكلارين تودع عصر محركات V8 بسيارة استثنائية

ماكلارين 788HS
ماكلارين 788HS
عزة عاطف
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

كشفت شركة “ماكلارين” البريطانية رسميًا عن كتابة الفصل الأخير والمهيب في مسيرة سياراتها الخارقة المعتمدة كليًا على محركات ثنائية التوربو بثماني أسطوانات، بإطلاق تحفتها الفنية الجديدة لعام 2026 "ماكلارين 788HS". 

وجاء الكشف العالمي عن السيارة خلال فعاليات مهرجان جودوود للسرعة لعام 2026 التشغيلي الحالي، لتمثل النسخة الأكثر شراسة وتطورًا وسعيًا لإنهاء السلسلة التاريخية التي بدأت مع طراز "720S" الأسطوري ومرت بطرازي "750S" و"765LT" الحارقة بالأسواق.

وتعد هذه السيارة هي الثالثة فقط في تاريخ العلامة البريطانية التي تحظى بشرف حمل شارة "High Sport" أو "HS"، بعد طرازي "MP4-12C HS" التاريخي والنسخة الحصرية المستندة على طراز 675 والمطورة بلمسات فريدة من قطاع التخصيص. 

وسيقتصر إنتاج هذه اللوحة الميكانيكية الفاخرة على 200 نسخة فقط حول العالم، مقسمة بالتساوي بين 100 نسخة كوبيه و100 نسخة مكشوفة من طراز "سبايدر"، لتتحول فوريًا إلى صنف استثماري نادر يتنافس عليه جامعو السيارات بصالات العرض بنهاية عام 2026 الحالي.

هندسة ميكانيكية حقيقية ترفع الأداء لقمة الـ V8 النقي

يرمز الرقم الأول في اسم الأيقونة الجديدة "788" إلى قوتها الحصانية بالقياس المتري (PS)، وهي القوة التي تترجم ماديًا في أسواق الولايات المتحدة والشرق الأوسط إلى 777 حصانًا صافيًا وعزم دوران يبلغ 590 رطلاً/قدم. 

وحصلت السيارة على هذا الأداء الكاسح بفضل تحديثات هيكلية مادية حقيقية أدخلها مهندسو شتوتغارت على محرك "M840T" ذي الأربع لترات بشاحن توربيني مزدوج، ولم تكن مجرد تعديل برمجي بسيط؛ حيث شملت الترقية تزويد المحرك بمكابس مصنوعة من الألومنيوم المعالج بالضغط (Forged Pistons)، وشواحن توربينية توأمية ذات قصور ذاتي فائق الانخفاض، ومضختي وقود منفصلتين لضمان التدفق الفوري للوقود عند القيادة العنيفة.

وتندفع القوة الهائلة للمحرك بالكامل نحو العجلات الخلفية عبر ناقل حركة رياضي من سبع سرعات ذي نسب تروس قصيرة ومحسنة، ليتيح للسيارة التسارع ماديًا من السكون إلى 100 كم/ساعة في غضون 2.8 ثانية فقط، 

والوصول إلى سرعة 200 كم/ساعة خلال 7.0 ثوانٍ، قبل أن تبلغ سرعتها القصوى المحددة إلكترونيًا عند 330 كم/ساعة (205 أميال في الساعة). 

ولتعزيز الإحساس الرياضي الجاف داخل المقصورة، طورت ماكلارين قواعد تثبيت خاصة للمحرك تقوم بنقل اهتزازات الـ V8 الميكانيكية ونبضاته فوريًا إلى السائق لرفع مستويات الحماس مع تزويدها بنظام عادم خفيف الوزن مصنوع من التيتانيوم رباعي المخارج لتضخيم الزئير الطبيعي للمحرك بالأسواق.

ديناميكية السحب الهوائي المستوحاة من الفورمولا 1

حصلت ماكلارين 788HS على الحزمة الديناميكية الهوائية الأكثر تقدمًا وتطورًا في تاريخ فئة السيارات الخارقة للشركة، مما مكنها ماديًا من توليد قوة ضغط سفلي (Downforce) تزيد بنسبة 10% كاملة مقارنة بطراز الحلبات "765LT" الأسطوري. 

وتبرز في مقدمة غطاء المحرك فتحة سحب الهواء المبتكرة المصممة على شكل حرف "S" (S-Duct) والمستعارة من هندسة سيارات السباق للفورمولا 1 لتدفق هواء نظيف وثبات مطلق للواجهة عند السرعات العالية.

ويتكامل المشهد الرياضي المثير في الخلف عبر جناح نشط مرتفع يدعم خاصية تقليل السحب (DRS) والكبح الهوائي، يتناغم مع ناشر هواء سفلي عملاق ذي شفرات تكتيكية تسحب الهواء من أسفل السيارة لضمان التماسك. 

وتأتي البنية الهيكلية مصنعة بالكامل من ألياف الكربون خفيفة الوزن لتسجل السيارة وزنًا جافًا استثنائيًا يبلغ 1,265 كجم فقط. 

ولأول مرة في هذه السلسلة من سيارات ماكلارين، تم تزويد الطراز بنظام قفل مركزي للعجلات (Center-Lock Wheels) خفيفة الوزن للغاية والمصنوعة من السبائك المشكلة تحت ضغط، تحوي خلفها منظومة مكابح كربون سيراميك فائقة القوة مشتقة بالكامل من سيارة "ماكلارين سينا" (McLaren Senna) وتعمل بستة مكابس في الأمام لتأمين وقوف فوري وآمن للمركبة عند المنعطفات الحادة لعام 2026 الحالي والأعوام المقبلة.

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