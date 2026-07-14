اسطوري.. ماذا قالت صحف أوروبا عن احتفالية 100 مليون شكرا؟

سلطت وسائل الإعلام الأوروبية الضوء على احتفالات الجماهير المصرية فى ستاد القاهرة بالإنجاز التاريخي الذى حققه منتخب الفراعنة الكبار فى مونديال 2026.

ووصفت الصحف ووسائل الإعلام الأوروبية احتفالات الجماهير المصرية في ستاد القاهرة بـ"الأسطورية" و"المشهد العالمي"، وأشادت بشغف الجماهير ووفائها لمنتخبها بعد الإنجاز التاريخي غير المسبوق بالوصول إلى دور الـ16 في بطولة كأس العالم.

احتفال رائع

صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية: عنونت تقريرها قائلة "يا له من احتفال رائع بعودة المنتخب الوطني يا مصر!"، وأشادت بالحشود الجماهيرية الغفيرة والروح الاحتفالية العارمة في المدرجات.

أجواء حماسية

وأبرزت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بنسختها الأوروبية الحفل الضخم في استاد القاهرة.

وسلطت الضوء على الأجواء الحماسية والمشهد الحضاري للجماهير التي ارتدت قمصان المنتخب ورفعت الأعلام الوطنية في المدرجات.

استقبال الأبطال

أبرزت صحيفة "سولي 24 أوري" الإيطالية الحدث وعلقت قائلة: "استقبال الأبطال للاعبين المصريين العائدين من كأس العالم".

وأشارت الصحيفة إلى المشاهد المهيبة للجماهير التي تجمعت للترحيب بالمنتخب بعد انتهاء مغامرته المونديالية التاريخية التي أقيمت على الملاعب الأمريكية.