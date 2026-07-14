بعد تألقهم في مونديال 2026.. صراع أوروبي وسعودي على نجوم منتخب مصر والأهلي والزمالك في ورطة

نجح عدد من لاعبي منتخب مصر في تحويل مشاركتهم المميزة ببطولة كأس العالم 2026 إلى بوابة حقيقية نحو الاحتراف الخارجي، بعدما لفتوا أنظار أندية أوروبية وسعودية بفضل المستويات القوية التي قدموها مع الفراعنة. ولم تقتصر المكاسب على النتائج الفنية، بل امتدت إلى ارتفاع القيمة التسويقية للعديد من اللاعبين، لتبدأ مرحلة جديدة من المفاوضات والعروض التي قد تشهد رحيل أكثر من نجم عن الأهلي والزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وباتت أسماء مثل مصطفى شوبير، وإمام عاشور، ومحمود حسن تريزيجيه، وحسام عبد المجيد، وهيثم حسن، ضمن أبرز اللاعبين المطلوبين في سوق الانتقالات، وسط ترقب لمواقف أنديتهم من العروض المنتظرة.

مصطفى شوبير.. الأهلي يتمسك بالحارس رغم الاهتمام الإسباني

يأتي مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، في مقدمة اللاعبين الذين ارتفعت أسهمهم عقب كأس العالم، بعدما قدم مستويات لافتة أكدت امتلاكه إمكانات كبيرة دفعت عدداً من الأندية الأوروبية إلى متابعته عن قرب.

ويستعد مسؤولو الأهلي لعقد جلسة مع الحارس خلال الأيام المقبلة لحسم مستقبله، سواء عبر تجديد عقده وتحسين المقابل المالي الذي يحصل عليه، أو مناقشة فكرة احترافه حال وصول عرض رسمي يحقق طموحات النادي واللاعب.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن الأهلي لم يتلق حتى الآن أي عروض رسمية، إلا أن إدارة النادي تضع أولوية واضحة تتمثل في الحفاظ على خدمات الحارس وتجديد عقده، مع تقديره ماليًا بما يتناسب مع تطوره ومستواه.



3 أندية إسبانية تراقب شوبير

وكشفت مصادر أن ثلاثة أندية من الدوري الإسباني تتابع مصطفى شوبير منذ تألقه مع منتخب مصر في كأس العالم، وهي فالنسيا وخيتافي وألميريا.

ورغم عدم تقدم هذه الأندية بعروض رسمية حتى الآن، فإن الاتصالات قد تبدأ خلال الأيام المقبلة عبر شركات تسويق اللاعبين، تمهيدًا للدخول في مفاوضات رسمية مع الأهلي، خاصة بعد انتهاء مشاركة الفراعنة في البطولة.

تريزيجيه يقترب من الدوري السعودي

وفي الوقت نفسه، يقترب محمود حسن تريزيجيه من خوض تجربة جديدة في الدوري السعودي، بعدما أكد بندر المقيل، رئيس نادي الرياض، أن المفاوضات مع الأهلي تسير بصورة إيجابية.

وأوضح رئيس النادي السعودي أن عرضًا رسميًا سبق تقديمه إلى الأهلي، إلا أن المفاوضات تم تأجيلها احترامًا لمشاركة اللاعب مع منتخب مصر في كأس العالم، قبل أن يتم تكثيف الاتصالات عقب نهاية البطولة.

وأشار إلى أن جميع الأطراف تعمل حاليًا على إنهاء بعض الترتيبات النهائية، متوقعًا حسم الصفقة خلال فترة قصيرة، وهو ما يجعل انتقال تريزيجيه إلى الدوري السعودي أقرب من أي وقت مضى.

وكان تريزيجيه قد قدم بطولة جيدة مع منتخب مصر، ونجح في تسجيل هدف خلال مشوار الفراعنة، الأمر الذي ساهم في زيادة الاهتمام بخدماته.



إمام عاشور.. صراع أوروبي على نجم الأهلي

ويعد إمام عاشور أحد أكبر الرابحين من مشاركة منتخب مصر في مونديال 2026، بعدما فرض نفسه كواحد من أفضل لاعبي الوسط في البطولة، بفضل الأداء القوي الذي قدمه أمام كبار المنتخبات.

وأصبح لاعب الأهلي هدفًا لعدد كبير من الأندية الأوروبية، التي ترى فيه مشروعًا مميزًا قادرًا على النجاح في الملاعب الإنجليزية والأوروبية.

ويتصدر برايتون الإنجليزي قائمة المهتمين بالتعاقد مع اللاعب، في ظل سياسة النادي المعروفة بالاعتماد على المواهب الشابة وتطويرها.

كما ارتبط اسم وست هام يونايتد بضم إمام عاشور، إلى جانب إيبسويتش تاون، الذي يسعى لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد، بينما دخل كل من كوفنتري سيتي وديربي كاونتي أيضًا دائرة المنافسة للحصول على خدمات الدولي المصري.

وامتد الاهتمام إلى خارج أوروبا، بعدما أبدى نادي سان دييجو الأمريكي رغبته في ضم اللاعب، في الوقت الذي عاد فيه اسم سلتيك الأسكتلندي بقوة إلى المشهد.

سلتيك يضغط لحسم الصفقة

وسلطت تقارير صحفية اسكتلندية الضوء على رغبة سلتيك في التعاقد مع إمام عاشور، مؤكدة أن إدارة النادي تعمل على إنهاء الصفقة خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأشارت التقارير إلى أن النادي الأسكتلندي مستعد لدفع نحو 4 ملايين جنيه إسترليني لإتمام التعاقد، كما أن راتب اللاعب لا يمثل أزمة بالنسبة للإدارة، التي ترى فيه إضافة فنية قوية.

وفي المقابل، لا يزال الأهلي يتمسك بأحد أهم عناصره الأساسية، خاصة في ظل تعدد الأندية الراغبة في ضم اللاعب، وهو ما قد يرفع من قيمة أي عرض رسمي يصل خلال الفترة المقبلة.



حسام عبد المجيد يقترب من الاحتراف البلغاري

ولم يقتصر الاهتمام الأوروبي على لاعبي الأهلي، إذ اقترب حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك ومنتخب مصر، من الانتقال إلى نادي لودوجوريتس البلغاري بعد المفاوضات المتقدمة بين الطرفين.

وتوصل النادي البلغاري إلى اتفاق شبه كامل مع اللاعب، فيما حدد الزمالك مبلغ مليون و500 ألف يورو صافي للموافقة على رحيله، مع سداد القيمة كاملة دفعة واحدة فور توقيع العقود، ليصبح اللاعب على أعتاب أول تجربة احترافية في مسيرته.

هيثم حسن على أعتاب مارسيليا

كما يقترب هيثم حسن، جناح منتخب مصر، من الانتقال إلى أولمبيك مارسيليا الفرنسي، بعد المستويات المميزة التي قدمها خلال كأس العالم.

وجذب اللاعب أنظار النادي الفرنسي، خاصة بعد تألقه مع الفراعنة، ليصبح أحد أبرز المواهب المصرية المرشحة للاستمرار في الملاعب الأوروبية، رغم هبوط فريقه ريال أوفيدو الإسباني.

كأس العالم يفتح أبواب الاحتراف

أكدت بطولة كأس العالم 2026 أن الكرة المصرية تمتلك مجموعة من اللاعبين القادرين على المنافسة في أكبر الدوريات العالمية، بعدما نجح أكثر من نجم في استغلال البطولة لإثبات قدراته أمام كشافي الأندية الأوروبية.

ومع استمرار المفاوضات وتزايد الاهتمام الخارجي، تبدو فترة الانتقالات الحالية مرشحة لأن تشهد واحدة من أكبر موجات احتراف اللاعبين المصريين خلال السنوات الأخيرة.