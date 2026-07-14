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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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محمد صلاح وهيثم حسن .. أبرز غيابات نجوم المنتخب عن حفل استاد القاهرة

الحفل
الحفل
عادل نصار
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بدأت الاحتفالية الشعبية بالمنتخب المصري، أمس، بإطلاق الأعيرة النارية والألعاب النارية في الهواء؛ احتفالًا بالمشاركة التاريخية في كأس العالم.

غياب عددا من نجوم منتخب مصر للحفل

شهد الحفل غياب عدد من نجوم منتخب مصر للحفل، أبرزهم غياب اللاعب الدولي محمد صلاح بجانب هيثم حسن وغيرهم من النجوم.

وتعد هذه الاحتفالية في استاد القاهرة لتكريم أبطال المنتخب الوطني بعد المشاركة التاريخية في كأس العالم هي الاحتفالية الثالثة؛ حيث تم استقبالهم استقبالًا تاريخيًّا في المطار، ثم تم تكريمهم من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أحمد موسى: 120 مليون شكر للمنتخب المصري.. وعلم فلسطين حاضر في احتفالية ستاد القاهرة| فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى أن احتفالية استاد القاهرة لتكريم المنتخب المصري جاءت تقديرًا لما قدمه اللاعبون خلال مشوارهم في البطولة، مشيرًا إلى أن الجماهير حرصت على الحضور بكثافة ورفع علمي مصر وفلسطين، في مشهد يعكس دعم المصريين لمنتخبهم وتمسكهم بالقضية الفلسطينية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "في احتفالية باستاد القاهرة للمنتخب المصري بعد وصولنا إلى دور الـ16، عقب خروجنا بمؤامرة من المنتخب الذي يدعمه نتنياهو".

وأضاف: "120 مليون شكر من شعبنا لمنتخبنا، لأبطالنا، وأبطال المنتخب سيلفون في أتوبيس مفتوح لتحية الجماهير".

وتابع: "رقم 10 قميص محمد صلاح يرتديه عدد كبير من الجماهير، وعلم مصر وعلم فلسطين الحبيبة يكتسحان استاد القاهرة، ومحدش بيتكلم عن فلسطين غيرنا الحقيقة".

وأشار إلى أن "القضية الفلسطينية في قلب كل مواطن مصري، ولذلك كان علم فلسطين حاضرًا إلى جانب علم مصر في هذه الاحتفالية".

وأوضح:"هذه الاحتفالية كان يجري الإعداد لها قبل وصول المنتخب إلى مدينة العلمين، حيث أُقيمت احتفالية العلمين، ثم جاءت احتفالية القاهرة اليوم".

واختتم: " للي بيقول كان المنتخب نزل القاهرة بدل العلمين أنتم عارفين لو المنتخب مر في شوارع القاهرة، حركة السير هتتوقف بالكامل، والشعب المصري هو صاحب هذا الاحتفال، و120 مليون شكر لبلدنا".

الاحتفالية الشعبية المنتخب المصري الأعيرة النارية كأس العالم

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