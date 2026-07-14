رئيس الشرقية: الشراكة مع إنبي خطوة تاريخية للعودة للدوري للممتاز

أشاد الدكتور حمدي مرزوق، رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية، بالخطوة التاريخية التي اتخذتها وزارة الشباب والرياضة لدمج الأندية الجماهيرية مع أندية الشركات، مؤكدًا أن عودة الشرقية للتواجد في الدوري الممتاز يمثل إنجازًا كبيرًا لوزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، وهو القرار الذي سيسعد الملايين من عشاق وجماهير النادي العريق.

وأوضح مرزوق، في تصريحات خاصة لبرنامج "مودرن سبورتس" تقديم الإعلامي هاني حتحوت على قناة "مودرن" أن المنظومة الجديدة ستمثل نقطة تحول وتطور كبير في مسيرة كرة القدم المصرية، مشيرًا إلى أن الشراكة بين ناديي "الشرقية" و"إنبي" ستثمر عن تكوين فريق واحد قوي يشارك رسميًا في منافسات الدوري الممتاز.

وأضاف رئيس نادي الشرقية أن البروتوكول الموقع حاليًا هو بمثابة اتفاق مبدئي ومذكرة تفاهم جادة، ويجري العمل على وضع الخطوات التنفيذية لتأسيس الشركة الجديدة رسميًا في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على أن يُشكل مجلس إدارة الشركة وفقًا لنسب مساهمة الطرفين.

وأشار إلى أن هيئة الاستثمار ستقوم بإجراء تقييم شامل وخاص لنادي الشرقية، يشمل القيمة المادية، الاسم التجاري العريق، والقاعدة الجماهيرية الضخمة، لتحديد النسبة النهائية للمساهمة، كاشفًا عن أن النسبة المتفق عليها ستكون في حدود 51% للنادي الفائز بالنسبة الأعلى وفقًا لرؤية وموافقة الإدارة والوزارة التي فضلت أن ترتفع نسبة الشركة المستثمرة بمقدار 1% لتسهيل عملية الإدارة والاستثمار المالي.

واختتم حمدي مرزوق تصريحاته معلنًا عن عقد اجتماع مرتقب خلال أسبوع يجمع ممثلي ناديي الشرقية وإنبي، للتنسيق الكامل والترتيب بين الأجهزة الفنية للفريقين، مؤكدًا أن الإدارة الفنية والتشغيلية ستكون لصالح منظومة نادي إنبي في بداية فترة مذكرة التفاهم، نظرًا لامتلاكه الإمكانيات والخبرات الإدارية والفنية الأكبر في الدوري الممتاز حاليًا.