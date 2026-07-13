رسوم الاتحاد الأوروبي تدفع شركات السيارات لإعادة إنتاج المركبات الكهربائية داخل أوروبا

أعادت الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين رسم خريطة الإنتاج لدى عدد من شركات السيارات العالمية، بعدما دفعت العديد منها إلى زيادة تصنيع مركباتها الكهربائية داخل القارة الأوروبية، وفق دراسة حديثة صادرة عن اتحاد النقل الأوروبي (T&E).

وأوضحت الدراسة، التي استندت إلى بيانات الإنتاج والمبيعات الصادرة عن شركة GlobalData، أن حصة السيارات الكهربائية المصنعة في الصين والتابعة لعلامات تجارية غربية تراجعت من 38% من إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا خلال عام 2024 إلى 23% فقط في الربع الأول من العام الجاري.

وشملت الدراسة عدد من أبرز الشركات العالمية، من بينها بي إم دبليو، وداسيا، وفولفو، وسمارت، وتسلا، حيث أظهرت البيانات انخفاض الاعتماد على المصانع الصينية لتلبية الطلب الأوروبي، فعلى سبيل المثال، تراجعت حصة سيارات تسلا المصنعة في الصين داخل السوق الأوروبية من 23% إلى 19% خلال الفترة نفسها.

وفي المقابل، أشارت الدراسة إلى أن الرسوم الجمركية لم تنجح في الحد بشكل كبير من تدفق السيارات الكهربائية الصينية إلى أوروبا، إذ واصلت شركتا بي واي دي وجيلي تعزيز صادراتهما مستفيدتين من الطاقة الإنتاجية الضخمة في السوق الصينية.

وكانت سايك الاستثناء الأبرز، بعدما شهدت مبيعاتها الأوروبية تراجع ملحوظ منذ عام 2024، نتيجة خضوع سياراتها لرسوم جمركية أعلى بكثير من تلك المفروضة على منافستيها بي واي دي وجيلي، وذلك بعد أن خلص تحقيق أوروبي إلى استفادتها من مستويات أكبر من الدعم الحكومي.

وفي الوقت نفسه، بدأت الشركات الصينية في توسيع وجودها الصناعي داخل أوروبا، حيث كشف اتحاد النقل الأوروبي أنه منذ بدء تحقيقات الاتحاد الأوروبي بشأن الدعم الحكومي في عام 2023، تم الإعلان عن خطط لإنشاء عشرة مصانع جديدة لإنتاج السيارات داخل القارة.

كما اتجهت الشركات الصينية إلى زيادة صادرات السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي (PHEV)، لترتفع حصتها في سوق الاتحاد الأوروبي إلى 13%، مقارنة بـ3% فقط في عام 2024.

وتتوافق هذه المؤشرات مع بيانات رابطة صناعة السيارات الألمانية، التي أظهرت ارتفاع إنتاج السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات داخل ألمانيا بنسبة 15% خلال العام الماضي ليصل إلى نحو 1.22 مليون سيارة، رغم تراجع الطلب في الأسواق الأوروبية، فيما لم تحدد البيانات ما إذا كانت هذه الزيادة جاءت نتيجة نقل خطوط إنتاج من الصين إلى أوروبا.