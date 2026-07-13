جوجل تطلق ميزة النسخ الاحتياطي المحلي للمستندات على أندرويد مع خيار إيقاف رسائل SMS

أطلقت شركة جوجل (Google) تحديثًا برمجياً هاماً لنظام تشغيل الهواتف الذكية "أندرويد" (Android)، يمنح المستخدمين لأول مرة القدرة على إجراء عملية النسخ الاحتياطي للمستندات محلياً، مع توفير خيارات تحكم خصوصية جديدة كلياً تتيح استبعاد رسائل النص القصيرة ورسائل الدردشة المتقدمة من المزامنة السحابية.

ميزة النسخ الاحتياطي المحلي للمستندات والملفات

وتأتي ميزة النسخ الاحتياطي كخطوة طال انتظارها من قبل مستخدمي نظام أندرويد؛ إذ بات بإمكانهم الآن حفظ نسخة كاملة من مستنداتهم وملفاتهم الهامة وتخزينها محلياً على وحدات تخزين خارجية أو أجهزة أخرى بشكل مباشر. وتوفر هذه الآلية حماية إضافية للبيانات الحساسة دون الحاجة للاعتماد الكلي على الاتصال بالإنترنت أو استهلاك سعات التخزين السحابية لخدمة "جوجل وان" (Google One).

التحكم في مزامنة رسائل SMS وRCS

وفي لفتة قوية لدعم خصوصية المستخدمين، أضافت جوجل خيارات تحكم مرنة تتيح تعطيل أو إيقاف النسخ الاحتياطي لرسائل النصية القصيرة (SMS) ورسائل غنية الوسائط (RCS) بشكل منفصل.

ويسهم هذا التحديث العتادي البرمجي في منع رفع المحادثات الشخصية الحساسة إلى السيرفرات السحابية، مما يمنح المستخدم سيطرة كاملة على نوعية البيانات التي يرغب في تشفيرها وحفظها عن بعد.

توفير مساحات التخزين السحابية

وتهدف هذه التعديلات الجديدة إلى مساعدة المستخدمين على إدارة المساحات المجانية المتاحة بحسابات جوجل الخاصة بهم بذكاء أعلى؛ حيث يؤدي استبعاد ملفات النسخ الاحتياطي لرسائل SMS الطويلة والوسائط المتعددة المتبادلة عبر بروتوكول RCS إلى توفير مساحات تخزينية هائلة، وتوجيه السعة المتبقية لحفظ الصور والملفات الأكثر أهمية بالنسبة للمستخدم.