سعر ومواصفات Google Pixel 8a.. هاتف جوجل الاقتصادي بمزايا الذكاء الاصطناعي

سعر ومواصفات Google Pixel 8a من أكثر الموضوعات التي تشغل اهتمام الباحثين عن هاتف متوسط يقدم تجربة أندرويد نقية مع إمكانيات ذكاء اصطناعي متقدمة وكاميرات قوية، وهو ما نجحت جوجل في توفيره من خلال هذا الهاتف الذي يجمع بين الأداء المتميز والسعر التنافسي.

سعر ومواصفات Google Pixel 8a يجعلان منه واحدا من أبرز الهواتف المتوسطة التي تقدم تجربة أندرويد نقية مع مزايا ذكاء اصطناعي متقدمة.

سعر Google Pixel 8a في مصر

سعر Google Pixel 8a في مصر يحظي باهتمام كبير من المستخدمين الباحثين عن كاميرات قوية وأداء مستقر ضمن فئة سعرية تنافسية.

سعر Google Pixel 8a يقدم مزيجا متوازنا بين التصميم العصري والشاشة السلسة ودعم التحديثات الطويل من جوجل، لذا يتراوح سعره في مصر بين 24000 إلى 27000 جنيه مصري.

سعر ومواصفات Google Pixel 8a

مواصفات Google Pixel 8a

يتميز هاتف Google Pixel 8a، بتصميم مشابه لإصدارات السلسلة السابقة، ويتميز بشاشة صغيرة الحجم من نوع OLED، يبلغ قياسها 6.1 بوصة، بدقة 1080 × 2400 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وسطوع يصل إلى 2000 شمعة.

وجهزته جوجل بتصميم مشابه جدا لهواتف Pixel 8 الأخرى، حيث يتميز بإطار من الألومنيوم، مع طبقة حماية للشاشة مصنوعة من زجاج Gorilla Glass 3، والجزء الخلفي من الهاتف مصنوعا من البلاستيك، كما يدعم هاتف Google Pixel 8a مقاومة للغبار والماء وفقا لمعيار IP67، مما يجعله يتحمل البقاء في الماء لمدة 30 دقيقة حتى عمق 1 متر.

ويعمل هاتف Google Pixel 8a، بمعالج جوجل Tensor G3، والمطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، كما يأتي الهاتف مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية تبلغ سعتها 128 و 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

سعر ومواصفات Google Pixel 8a

ويتميز الجزء الخلفي من هاتف Google Pixel 8a، بتصميم جوجل المميز على شكل شريط بعرض الجهاز، مع مصفوفة كاميرا معاد تصميمها قليلا، تضم كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 64 ميجابكسل، الكاميرا الأخرى تضم مستشعر فائق الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.

وتشمل الميزات الأخرى بهاتف Google Pixel 8a، شاشة تعمل دائما وتضم مستشعر بصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة، كما أنه يدعم العمل مع شبكات اتصال الجيل الخامس 5G، بالإضافة إلى مكبرات صوت استريو، وميكروفونات مزدوجة، إلى جانب دعم HDR، وتقنيات Bluetooth 5.3 وWi-Fi 802.

ويحزم هاتف Google Pixel 8a، بطارية تبلغ قوتها 4492 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، ووفقا للشركة تدوم البطارية لأكثر من 24 ساعة من الاستخدام المنتظم وما يصل إلى 72 ساعة مع وضع Extreme Battery Saver الجديد، كما تعد جوجل بدعم الهاتف لمدة خمس سنوات من التحديثات الأمنية، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 14.

سعر Google Pixel 8a في السعودية

يتوافر هاتف Google Pixel 8a، بـ 4 خيارات من الألوان هي: الأبيض والأسود والأخضر الفاتح والأزرق السماوي، ويباع في السعودية بسعر 2099 ريال سعودي.