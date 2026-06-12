أفضل 4 هواتف بشاشات عملاقة في 2026.. من يستحق الشراء؟

شهدت سوق الهواتف الذكية تحولا كبيرا خلال السنوات الماضية، فبعد أن كانت الشاشات التي تتجاوز 5 بوصات تعتبر ضخمة، أصبحت معظم الهواتف الرائدة اليوم تأتي بشاشات تتجاوز 6.5 بوصة، لتلبية احتياجات المستخدمين الباحثين عن تجربة أفضل في مشاهدة المحتوى والألعاب والإنتاجية.

وبينما لا تزال بعض الهواتف المدمجة تحافظ على حضورها، فإن الفئة الرائدة أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الشاشات الكبيرة، التي توفر مساحة عرض أكبر، إلى جانب بطاريات أضخم وأنظمة تبريد أكثر كفاءة ومكونات داخلية أقوى، وفيما يلي أبرز الهواتف ذات الشاشات العملاقة التي تميزت خلال عام 2026:

أفضل هواتف بشاشات كبيرة في 2026

1. هاتف وان بلس OnePlus 15:

يعد هاتف OnePlus 15 أحد أقوى الهواتف الرائدة من حيث القيمة مقابل السعر، حيث يأتي بسعر يبدأ من 900 دولار تقريبا، مع مواصفات تنافس أبرز الأجهزة في السوق.

ويتميز الهاتف كبيرة بشاشة من نوع LTPO AMOLED بقياس 6.78 بوصة مع حواف نحيفة للغاية ومعدل تحديث يصل إلى 165 هرتز في الألعاب المدعومة، ما يجعله خيارا مثاليا لعشاق الألعاب والمحتوى المرئي.

ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، كما يدعم تقنيات HDR10+ وDolby Vision، مع سطوع يصل إلى 1800 شمعة، ومن أبرز نقاط القوة بطارية ضخمة بسعة 7300 مللي أمبير، وتقنية شحن سريع تصل إلى 80 وات أو 120 وات بحسب المنطقة.

هاتف OnePlus 15

2. هاتف جوجل Pixel 10 Pro XL:

يأتي هاتف جوجل الرائد Pixel 10 Pro XL، بشاشة كبيرة من نوع LTPO OLED بقياس 6.8 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع استثنائي يصل إلى 3300 شمعة.

ورغم أن هواتف Pixel لا تركز عادة على الأداء الخام مثل بعض المنافسين، فإنها تظل من أفضل الخيارات لمحبي تجربة أندرويد الخالصة والتصوير الاحترافي.

كما توفر جوجل دعما برمجيا طويل الأمد يصل إلى 7 سنوات من تحديثات النظام، بالإضافة إلى المزايا الجديدة التي تصل عبر تحديثات Pixel Drop الدورية.

هاتف جوجل Pixel 10 Pro XL

3. هاتف iPhone 17 Pro Max:

يمثل أكبر وأقوى هواتف آيفون في عام 2026، حيث يأتي بشاشة ضخمة من نوع Super Retina XDR OLED بقياس 6.9 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز.

وتدعم الشاشة تقنيات HDR10 وDolby Vision، مع مستوى سطوع يصل إلى 3000 شمعة، بينما يعمل الهاتف بمعالج A19 Pro الرائد من آبل.

كما يتميز الهاتف بمنظومة كاميرات ثلاثية متطورة وبطارية قادرة على الصمود طوال اليوم، إلى جانب دعم تحديثات طويلة المدى وتحسينات مرتقبة مع نظام iOS 27.

هاتف iPhone 17 Pro Max

4. هاتف سامسونج Galaxy S26 Ultra:

يواصل هاتف سامسونج الرائد Galaxy S26 Ultra، الحفاظ على مكانته بين أفضل الهواتف الكبيرة في السوق، بفضل شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.9 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 2600 شمعة.

ويعتمد الهاتف على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، كما يضم كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل وعدستي تقريب وعدسة واسعة للغاية.

ومن أبرز مزاياه قلم S Pen المدمج، الذي يمنح المستخدمين إمكانيات إضافية لتدوين الملاحظات والرسم والتحرير الدقيق، وهي ميزة لا تزال تميزه عن معظم منافسيه.

كما تدعم سامسونج الهاتف بمجموعة متنامية من مزايا Galaxy AI، مع وعد بتوفير تحديثات النظام لمدة تصل إلى سبع سنوات.