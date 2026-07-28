بعد الرعاية التاريخية.. محمد العدل: الأهلي في حتة تانية

أشاد المنتج الفني محمد العدل، رئيس قناة الأهلي السابق، بالنجاحات الاستثمارية التي حققها النادي الأهلي، عقب الإعلان عن عقد الرعاية الجديد وحقوق تسمية استاد الأهلي داخل مدينة الأهلي الرياضية، مؤكدًا أن ما يحققه النادي يدعو للفخر ولا يمكن إنكاره.

وكتب العدل ، عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "شاركت حفل تقديم رعاية النادي الأهلي وإعلان اسم استاد النادي داخل مدينة الأهلي الرياضية، وعدت فخورًا بانتمائي إلى النادي الأهلي كما كنت دائمًا."

وأضاف: "الأهلي.. جمهور ونادٍ وفريق وإدارة، لنا الحق أن نفخر بهم. مبروك يا أهلاوية.. إحنا في حتة تانية."

وتابع: "فليس معنى أن ينكر أحد أن الشمس لا تشرق من الشرق، أنها فعلًا لا تشرق من الشرق.. الحقيقة لا يمكن إنكارها، الأهلي في حتة لوحده."

واختتم رسالته قائلًا: "معلومة: الرعاية لا تذهب إلى الاستثناءات، ولكن تبحث عن القاعدة."

ويأتي ذلك بعد إعلان شركة القلعة الحمراء، المسؤولة عن تمويل وتنفيذ مشروع استاد الأهلي، توقيع عقد استثماري وُصف بأنه الأكبر في الشرق الأوسط مع إحدى شركات الاتصالات، والتي حصلت على حقوق تسمية استاد الأهلي، وذلك خلال احتفالية حضرها رئيس النادي، الكابتن محمود الخطيب، وأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من الوزراء والشخصيات الرياضية والإعلامية.

وعلى هامش الاحتفالية، وقّعت شركة الأهلي لكرة القدم اتفاقية رعاية جديدة مع الشركة الراعية، تتضمن حصولها على حقوق رعاية قميص الفريق الأول لمدة أربع سنوات، في صفقة مالية تتجاوز قيمة العقد السابق، بما يعكس نجاح النادي في تعظيم موارده الاستثمارية وتعزيز مصادر دخله.