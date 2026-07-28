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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

صادرات الملابس الجاهزة ترتفع 15% خلال النصف الأول من 2026

ملابس جاهزة
ملابس جاهزة
ولاء عبد الكريم

أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة، تحقيق صادرات القطاع أداءً قويًا خلال النصف الأول من عام 2026، حيث ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 15% لتسجل نحو 1.775 مليار دولار مقابل 1.548 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بما يعكس استمرار الزخم الإيجابي الذي يحققه القطاع منذ بداية العام، رغم التحديات التي تواجه التجارة العالمية.

وشدد المجلس على أن القطاع نجح في تحقيق نمو إيجابي بالاعتماد على المدخلات الإنتاجية من السوق المحلي في خطوة تعكس قدرات قطاع الملابس على تعميق التصنيع المحلي.

وأشار إلي دعم كبير يقوم به المجلس التصديري للملابس الجاهزة من أجل تحقيق التكامل الصناعي في مصر وتعميق الصناعة الوطنية.

وأكد المجلس أن شهر يونيو وحده سجل أفضل أداء شهري منذ بداية العام، بعدما قفزت صادرات الملابس الجاهزة إلى 355 مليون دولار مقارنة بنحو 241 مليون دولار في يونيو 2025، محققة نموا سنويا بلغ 47%، وهو ما عزز من إجمالي صادرات القطاع خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

وقال المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن النتائج المحققة خلال النصف الأول من عام 2026 تعكس قدرة الصناعة على مواصلة النمو وتحقيق معدلات تصديرية قوية، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات متلاحقة.

وأضاف مرزوق أن الاضطرابات التي تشهدها سلاسل الإمداد والتوريد العالمية أثرت بصورة مباشرة على حركة التجارة الدولية والطلب في عدد من الأسواق، إلا أن قطاع الملابس الجاهزة المصري أثبت صلابته ومرونته، واستطاع الحفاظ على تنافسيته وتحقيق أرقام إيجابية تعكس قوة المنتج المصري وثقة المستوردين في جودته وقدرته على الوفاء بالتعاقدات في المواعيد المحددة.

وأشار إلى أن صادرات القطاع تواصل تسجيل سلسلة من النجاحات الملحوظة منذ بداية عام 2026، وهو ما يعكس الجهود المشتركة بين الشركات المصدرة والمجلس التصديري والجهات الحكومية لدعم الصناعة، وفتح أسواق جديدة، وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأوضح رئيس المجلس أن الأسواق الأوروبية والأمريكية واصلت قيادة النمو خلال النصف الأول من العام، حيث ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة إلى أوروبا بنسبة 25% لتصل إلى 767 مليون دولار مقابل 615 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما زادت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 13% لتسجل 693 مليون دولار مقابل 616 مليون دولار، ليستحوذ السوقان معًا على النصيب الأكبر من صادرات القطاع.

وأكد مرزوق أن استمرار النمو في الأسواق الأوروبية والأمريكية يعكس المكانة التي أصبحت تتمتع بها الملابس المصرية لدى كبار المشترين العالميين، خاصة في ظل ما تتميز به الصناعة المحلية من جودة عالية، وتنوع في المنتجات، وسرعة الاستجابة لمتطلبات الأسواق.

وأشار إلى أن المجلس يواصل تنفيذ خطة متكاملة للتوسع في الأسواق الخارجية، وتنويع الأسواق التصديرية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لرفع قدراتها التصديرية.

وشدد رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة على أن المستهدف حتى نهاية عام 2026 هو مواصلة الحفاظ على معدلات النمو الحالية، وتجاوز حاجز 3.5 مليار دولار في صادرات القطاع وصولا إلي 4 مليارات دولار بنهاية 2026، من خلال البناء على النتائج الإيجابية المحققة خلال النصف الأول.

صادرات صادرات مصر الملابس الجاهزة

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