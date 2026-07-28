قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من اللعب للتدريب للتعليق .. رحلة متعددة المواهب للراحل علاء متولى عاشق الاتحاد السكندري
موجة حر جديدة تهدد أوروبا.. والحرارة مرشحة للتحرك شرقا خلال أغسطس
شيخ الأزهر لوزير التربية والتعليم : الاعتزاز باللغة العربية ركيزةٌ للحفاظ على الهوية
تطوير تدريس مادة الدين والاستعانة بمحفظي القرآن الكريم الأزهريين لتدريب المعلمين
الأهلي يحصل على حقوق تسويق مباراة برشلونة تلفزيونيًا.. ومنافسة مرتقبة بين القنوات
ظاهرة القبة الحرارية وعلاقتها بحرائق الغابات في أوروبا .. الأرصاد توضح
لو انت من أصحاب المعاشات.. البريد تعلن عن خطة لإنهاء أزمة الزحام
تعزيزا لدوره المحوري.. أيمن البياع مديرًا تنفيذيًا لمركز تحديث الصناعة
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب محافظة شينغهاي بشمال غربي الصين
نائب وزير الصحة: إصلاح ملف حديثي الولادة استثمار في مستقبل مصر
موعد صرف معاشات أغسطس بالزيادة
الأردن يسقط طائرة مسيرة بعد اختراق مجاله الجوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مطار القاهرة ينظم دورة تدريبية متخصصة لإدارة مخاطر الطيور والحياة البرية

مطار القاهرة
مطار القاهرة
نورهان خفاجي

نظمت الإدارة العامة للبيئة بقطاع السلامة والجودة بشركة ميناء القاهرة الجوي دورة تدريبية متخصصة بعنوان "الاستجابة لمخاطر الطيور والحياة البرية في مجال الطيران المدني بجمهورية مصر العربية"، وذلك خلال شهر يوليو الجاري، بمشاركة ممثلي الجهات العاملة بمنظومة الطيران المدني.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني، وتوجيهات الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية. 

هدفت الدورة إلى رفع كفاءة العاملين في مجال إدارة مخاطر الطيور والحياة البرية، من خلال استعراض أحدث الممارسات العلمية والتطبيقية لرصد هذه المخاطر والحد من تأثيرها على سلامة العمليات الجوية، وفقًا لمعايير المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO). ،وشهدت الدورة مشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات والجهات العاملة بمطار القاهرة الدولي، بما في ذلك شركات الطيران والخدمات الأرضية والجهات الأمنية، في إطار تعزيز التكامل بين جميع الشركاء لدعم منظومة السلامة الجوية.

وأكد المحاسب مجدي إسحق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل العنصر البشري من خلال برامج تدريبية متخصصة تواكب أحدث المعايير الدولية، بما يعزز سلامة التشغيل ويرسخ مكانة مطار القاهرة الدولي كمحور إقليمي رائد في صناعة النقل الجوي.

مطار القاهرة اخبار مطار القاهرة وزارة الطيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات وإتاحتها إلكترونياً للطلاب

أوائل الثانوية العامة 2026

انتهاء تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 استعداداً لإعتماد النتيجة

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 | استبعاد هؤلاء الطلاب من القائمة الرسمية

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد خلال ساعات

خلال المشاجرة

تطور جديد في مشاجرة «جناين الملاحة» بالإسماعيلية.. الزوج يطلق زوجته داخل القسم

خبرز التموين

يطبق أول أغسطس.. ما هو نظام الخصم المباشر لدعم الخبز؟

سعر الذهب اليوما

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28-7-2026.. بكام عيار 21؟

النوم بعد الفجر

لماذا حذر رسول الله من النوم بعد صلاة الفجر؟.. لـ9 أسباب فانتبه

ترشيحاتنا

4 آداب يجب الحفاظ عليها أثناء الوجود في المصايف

4 آداب يجب الحفاظ عليها أثناء الوجود في المصايف.. الإفتاء توضحها

علي جمعة

علي جمعة: أعظم أبواب تزكية النفس حفظ اللسان وصيانة السمع

دعاء الصباح للرزق وتيسير الأمور

دعاء الصباح للرزق وتيسير الأمور.. ردده الآن يفتح أبواب الخير والبركة

بالصور

رومانسية كندة علوش رفقة عمرو يوسف على البحر

كندة علوش و عمرو يوسف
كندة علوش و عمرو يوسف
كندة علوش و عمرو يوسف

بالأبيض الملفت.. روجينا تثير الجدل من الساحل الشمالي

روجينا من الساحل الشمالى
روجينا من الساحل الشمالى
روجينا من الساحل الشمالى

رينج روفر تفتح صفحة جديدة .. أول GT كهربائية بتصميم غير مسبوق

رينج روفر
رينج روفر
رينج روفر

فيديو

المتهمة بقتل والدتها في الاسكندرية

مشادة مع الجيران بسبب الكاميرات.. فيديو جديد لمحامية الإسكندرية المتهمة بقتل والدتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

المزيد