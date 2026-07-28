مطار القاهرة ينظم دورة تدريبية متخصصة لإدارة مخاطر الطيور والحياة البرية

نظمت الإدارة العامة للبيئة بقطاع السلامة والجودة بشركة ميناء القاهرة الجوي دورة تدريبية متخصصة بعنوان "الاستجابة لمخاطر الطيور والحياة البرية في مجال الطيران المدني بجمهورية مصر العربية"، وذلك خلال شهر يوليو الجاري، بمشاركة ممثلي الجهات العاملة بمنظومة الطيران المدني.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني، وتوجيهات الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

هدفت الدورة إلى رفع كفاءة العاملين في مجال إدارة مخاطر الطيور والحياة البرية، من خلال استعراض أحدث الممارسات العلمية والتطبيقية لرصد هذه المخاطر والحد من تأثيرها على سلامة العمليات الجوية، وفقًا لمعايير المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO). ،وشهدت الدورة مشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات والجهات العاملة بمطار القاهرة الدولي، بما في ذلك شركات الطيران والخدمات الأرضية والجهات الأمنية، في إطار تعزيز التكامل بين جميع الشركاء لدعم منظومة السلامة الجوية.

وأكد المحاسب مجدي إسحق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل العنصر البشري من خلال برامج تدريبية متخصصة تواكب أحدث المعايير الدولية، بما يعزز سلامة التشغيل ويرسخ مكانة مطار القاهرة الدولي كمحور إقليمي رائد في صناعة النقل الجوي.