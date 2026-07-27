هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالجلطات في الصيف

تزداد مخاطر الجلطات خلال فصل الصيف لدى بعض الفئات بسبب ارتفاع درجات الحرارة، الذي قد يؤدي إلى فقدان السوائل والجفاف وزيادة لزوجة الدم إذا لم يتم تعويض السوائل بشكل كافٍ.

أكثر الأشخاص عرضة للجلطات في الصيف:

كبار السن، لأن قدرتهم على الإحساس بالعطش قد تكون أقل، ما يزيد خطر الجفاف.

مرضى القلب والأوعية الدموية.

مرضى ارتفاع ضغط الدم، خاصة إذا كانوا يتناولون أدوية مدرة للبول.

الأشخاص المصابون بالسكري.

من لديهم تاريخ سابق للإصابة بجلطات أو اضطرابات في تجلط الدم.

المدخنون.

الأشخاص المصابون بالسمنة.

من يعملون أو يمارسون الرياضة لفترات طويلة تحت أشعة الشمس دون شرب كميات كافية من الماء.

الحوامل والنساء خلال فترة ما بعد الولادة، خاصة إذا اجتمعت مع عوامل خطر أخرى.



لتقليل الخطر:

شرب الماء بانتظام حتى دون الشعور بالعطش.

تجنب التعرض المباشر للشمس في ساعات الذروة.

ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة.

الحفاظ على الحركة وتجنب الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة.

مراجعة الطبيب عند ظهور أعراض مثل ألم أو تورم مفاجئ في الساق، أو ضيق في التنفس، أو ألم شديد بالصدر، أو ضعف مفاجئ في أحد جانبي الجسم.



وأكد تقرير من Mayo Clinic أن الجفاف والإجهاد الحراري قد يسهمان في زيادة خطر تكوّن الجلطات لدى الأشخاص الأكثر عرضة، لذا يُعد الحفاظ على الترطيب واتباع الإرشادات الطبية أمرًا مهمًا خلال موجات الحر.