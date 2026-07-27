قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يعلن اسم استاده الجديد بعد توقيع أكبر عقد رعاية في تاريخ الشرق الأوسط
تسريب جديد.. القميص الثالث لريال مدريد يظهر للبيع قبل الإعلان الرسمي
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28-7-2026.. بكام عيار 21؟
ريال أوفييدو يتمسك ببقاء هيثم حسن ويرفض عرضًا فرنسيًا
موعد صرف تكافل وكرامة أغسطس 2026.. الشروط ورابط الاستعلام
ماذا كان يفعل رسول الله قبل النوم كل ليلة؟.. 16 عملا لا تفوتهم
اهتمام حكومي واضح بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة | تفاصيل مهمة
استثمارات صينية تهدد مرسيدس .. مشروع قانون أمريكي ينذر بمنع بيع بعض سياراتها
ترامب : سنهزم إيران شر هزيمة .. ونجري معهم محادثات ودية للغاية
الخطيب : طلبت تحويل سلالم مدرجات استاد الأهلي إلى متحركة
وظائف وزارة التضامن 2026 .. الشروط والأوراق وآخر موعد للتقديم
أيمن فتحي : فودافون أصبحت جزءًا من تاريخ ومستقبل الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالجلطات في الصيف

الجلطات
الجلطات
ريهام قدري

تزداد مخاطر الجلطات خلال فصل الصيف لدى بعض الفئات بسبب ارتفاع درجات الحرارة، الذي قد يؤدي إلى فقدان السوائل والجفاف وزيادة لزوجة الدم إذا لم يتم تعويض السوائل بشكل كافٍ.

أكثر الأشخاص عرضة للجلطات في الصيف:

كبار السن، لأن قدرتهم على الإحساس بالعطش قد تكون أقل، ما يزيد خطر الجفاف.

مرضى القلب والأوعية الدموية.

مرضى ارتفاع ضغط الدم، خاصة إذا كانوا يتناولون أدوية مدرة للبول.

الأشخاص المصابون بالسكري.

من لديهم تاريخ سابق للإصابة بجلطات أو اضطرابات في تجلط الدم.

المدخنون.

الأشخاص المصابون بالسمنة.

من يعملون أو يمارسون الرياضة لفترات طويلة تحت أشعة الشمس دون شرب كميات كافية من الماء.

الحوامل والنساء خلال فترة ما بعد الولادة، خاصة إذا اجتمعت مع عوامل خطر أخرى.


لتقليل الخطر:

شرب الماء بانتظام حتى دون الشعور بالعطش.

تجنب التعرض المباشر للشمس في ساعات الذروة.

ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة.

الحفاظ على الحركة وتجنب الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة.

مراجعة الطبيب عند ظهور أعراض مثل ألم أو تورم مفاجئ في الساق، أو ضيق في التنفس، أو ألم شديد بالصدر، أو ضعف مفاجئ في أحد جانبي الجسم.


وأكد تقرير من   Mayo  Clinic أن الجفاف والإجهاد الحراري قد يسهمان في زيادة خطر تكوّن الجلطات لدى الأشخاص الأكثر عرضة، لذا يُعد الحفاظ على الترطيب واتباع الإرشادات الطبية أمرًا مهمًا خلال موجات الحر.

مخاطر الجلطات جلطات اسباب الجلطة اشخاص معرضون للجلطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الثانوية العامة

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الآن .. رد عاجل من التعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات على صدى البلد|سجل بياناتك هنا

الثانوية العامة

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 الخميس المقبل.. مفاجأة للطلاب

وزير التربية والتعليم

التعليم: انتظروا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال الـ48 ساعة القادمة

حركة تنقلات الداخلية

رسميًا.. حركة تنقلات الداخلية 2026 كاملة بالأسماء

الذهب

لو معاك فلوس الحق اشتري ذهب.. الشعبة تفجر مفاجأة

وزارة الداخلية

خلال ساعات.. الداخلية تستعد لإعلان حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026

وزارة الداخلية

رسميًا .. الداخلية تعلن عن حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026

ترشيحاتنا

جانب من التعديات

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات ببدر.. وجهاز المدينة يواصل فرض الانضباط بالشوارع

بيدرو مانويل القائم بأعمال الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)

أونكتاد : 1.6 تريليون دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً خلال 2025

أسعار الأسماك اليوم في الأسواق

انخفاضات قوية في أسعار الأسماك اليوم .. وتراجع البلطي والبوري والجمبري

بالصور

طريقة عمل سموثي البطيخ.. مشروب صيفي منعش في 5 دقائق

سموثي البطيخ
سموثي البطيخ
سموثي البطيخ

موجة الحر تضرب بقوة.. خبير يحذر من أطعمة ومشروبات تزيد حرارة الجسم

أطعمة تزيد الشعور بالحر
أطعمة تزيد الشعور بالحر
أطعمة تزيد الشعور بالحر

لا يقل عن 2000 جنيه.. شروط شقق إيجار الإسكان الاجتماعي وموعد الحجز

شقق الايجار التمليكي
شقق الايجار التمليكي
شقق الايجار التمليكي

طريقة عمل شركسية الحمام.. وصفة شهية بالصوص الأبيض والجوز

شركسية
شركسية
شركسية

فيديو

سامح يسري

سامح يسري : السوشيال ميديا قربتني من الناس .. والمسرح يحتاج دعماً حقيقيًا | فيديو

وفاء مكي

وفاء مكي لـ صدى البلد : فيلم "الأسير" يناقش قضية تخص الوطن العربي .. واستغرق تحضيره عامين | فيديو

كمال أبو رية

كمال أبو رية: نحتاج مسارح أكثر واكتشاف مواهب من الأقاليم.. وهذا رأيي في حق الأداء العلني |فيديو

شبيه حزلقوم

النسخة الأصلية… شبيه حزلقوم يظهر على أرض الواقع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

المزيد