طريقة عمل سلطة المكرونة بالسوسيس فى دقايق

قدم الشيف تامر فتحى ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل سلطة مكرونة بالسوسيس.
سلطة المكرونة بالسوسيس :-
المقادير:
2 معلقة كبيرة فلفل أحمر حلو (مفروم)
2 معلقة كبيرة زيت ذرة1
½ كوب مكرونة
زيتون اسود مقطع شرائح
1 عدد عيدان كرفس (مفروم)
1 كوب سوسيس مسلوق مقطع
1 عدد فص ثوم مهروس
¾ كوب جبنة شيدر (مفروم)
½ معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون
½ كوب ساور كريم
½ كوب مايونيز½
معلقة صغيرة ملح (او حسب الرغبة)
الخطوات:
على النار نضع الكرفس المفروم و الفلفل الرومى و الزيت و الملح و الفلفل و الثوم و السوسيس و الزيتون و يقلبوا جيدا و نتركهم قليلا حتى يبردوا ثم نضيف الساور كريم و المايونيز و الجبن و المكرونة و نقلب كويس ثم تقدم بالهنا .