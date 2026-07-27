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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل سلطة المكرونة بالسوسيس فى دقايق

طريقة عمل المكرونة بالسويس فى دقايق
طريقة عمل المكرونة بالسويس فى دقايق
رنا عصمت

قدم الشيف تامر فتحى ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل سلطة مكرونة بالسوسيس.

سلطة المكرونة بالسوسيس :-

المقادير:

2  معلقة كبيرة فلفل أحمر حلو (مفروم)
2  معلقة كبيرة زيت ذرة1 
½  كوب مكرونة
زيتون اسود مقطع شرائح
1  عدد عيدان كرفس (مفروم)
1  كوب سوسيس مسلوق مقطع 
1  عدد فص ثوم مهروس
¾  كوب جبنة شيدر (مفروم)
½  معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون
½  كوب ساور كريم
½  كوب مايونيز½ 
معلقة صغيرة ملح (او حسب الرغبة)

الخطوات:

على النار نضع الكرفس المفروم و الفلفل الرومى و الزيت و الملح و الفلفل و الثوم و السوسيس و الزيتون و يقلبوا جيدا و نتركهم قليلا حتى يبردوا ثم نضيف الساور كريم و المايونيز و الجبن و المكرونة و نقلب كويس ثم تقدم بالهنا .

طريقة عمل المكرونة بالسويس فى دقايق سلطة مكرونة سلطة المكرونة بالسوسيس

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طريقة عمل سلطة المكرونة بالسوسيس فى دقايق

طريقة عمل المكرونة بالسويس فى دقايق
طريقة عمل المكرونة بالسويس فى دقايق
طريقة عمل المكرونة بالسويس فى دقايق

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