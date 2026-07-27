طريقة عمل سلطة المكرونة بالسوسيس فى دقايق

قدم الشيف تامر فتحى ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل سلطة مكرونة بالسوسيس.

سلطة المكرونة بالسوسيس :-

المقادير:

2 معلقة كبيرة فلفل أحمر حلو (مفروم)

2 معلقة كبيرة زيت ذرة1

½ كوب مكرونة

زيتون اسود مقطع شرائح

1 عدد عيدان كرفس (مفروم)

1 كوب سوسيس مسلوق مقطع

1 عدد فص ثوم مهروس

¾ كوب جبنة شيدر (مفروم)

½ معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

½ كوب ساور كريم

½ كوب مايونيز½

معلقة صغيرة ملح (او حسب الرغبة)

الخطوات:

على النار نضع الكرفس المفروم و الفلفل الرومى و الزيت و الملح و الفلفل و الثوم و السوسيس و الزيتون و يقلبوا جيدا و نتركهم قليلا حتى يبردوا ثم نضيف الساور كريم و المايونيز و الجبن و المكرونة و نقلب كويس ثم تقدم بالهنا .