النعام بلا أسنان.. هل تعلم ما هي طريقته في هضم الطعام؟ |فيديو

لا يمتلك النعام أي أسنان، على عكس العديد من الحيوانات، لكنه يعوض ذلك بطريقة فريدة تساعده على هضم الطعام بكفاءة. فبدلًا من مضغ الطعام، يبتلعه النعام مباشرة، ثم تقوم معدته العضلية القوية، المعروفة بـ"القانصة"، بطحنه.

وللمساعدة في هذه العملية، يبتلع النعام بشكل طبيعي حصى صغيرة ورمالًا تستقر داخل القانصة، حيث تعمل كأدوات طحن تساعد على تفتيت النباتات والبذور والحشرات وغيرها من الأغذية التي يتناولها.

وتعد هذه الآلية جزءًا من الجهاز الهضمي للعديد من الطيور، إلا أنها تكون أكثر تطورًا لدى النعام بسبب حجمه الكبير ونظامه الغذائي المتنوع.

ويُعد النعام أكبر الطيور الحية في العالم، ورغم أنه لا يستطيع الطيران، فإنه يتميز بسرعة كبيرة في الجري قد تصل إلى 70 كيلومترًا في الساعة، ما يجعله من أسرع الحيوانات البرية. كما تساعده معدته القوية على الاستفادة القصوى من غذائه دون الحاجة إلى أسنان للمضغ.