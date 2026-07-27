اختتام منافسات "طواف فرنسا 2026" بفوز الدراج السلوفيني بوغاتشار للمرة الخامسة في تاريخه

اختُتمت اليوم الأحد منافسات النسخة الـ113 من سباق طواف فرنسا للدراجات الهوائية (تور دو فرانس 2026) في العاصمة الفرنسية باريس، بتتويج تاريخي للدراج السلوفيني تادي بوغاتشار باللقب للمرة الخامسة في مسيرته، معادلاً بذلك الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بأعرق سباقات الدراجات في العالم.

وجاء تتويج بوغاتشار (27 عاماً) بعد أداء مهيمن على مدار مراحل السباق، حيث حسم صدارة الترتيب العام بزمن إجمالي قدره 72 ساعة و53 دقيقة و44 ثانية، متقدماً بفارق 6 دقائق و26 ثانية عن البلجيكي ريمكو إيفينيبول صاحب المركز الثاني، فيما حلّ المكسيكي إسحاق ديل تورو ثالثاً بفارق 9 دقائق و42 ثانية، كما توّج بالقميص الأبيض لأفضل دراج شاب.

وبهذا الإنجاز، انضم بوغاتشار إلى قائمة أساطير السباق الذين أحرزوا اللقب خمس مرات، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم الدراجات في العصر الحديث.

وشهدت المرحلة الحادية والعشرون والأخيرة، التي أُقيمت على جادة الشانزليزيه، إثارة كبيرة، حيث نجح الدراج الهولندي ماتيو فان در بول في انتزاع الفوز بالمرحلة بعد صراع مباشر مع بوغاتشار، حُسم في الأمتار الأخيرة لصالح الهولندي، الذي تفوق أيضاً على مواطنه وزميله في الفريق جاسبر فيليبسن، والدنماركي مادس بيدرسن.

وأقيمت المرحلة الختامية لمسافة 89 كيلومتراً فقط، بعد تقليصها تنظيمياً لتخفيف العبء على قوات الأمن وخدمات الطوارئ على خلفية الحرائق المشتعلة عدة مناطق بالبلاد لاسيما في الجنوب الغربي . كما تم تثبيت الأزمنة قبل صعود مرتفع مونمارتر (أحد المرتفعات الحاسمة في المرحلة الختامية)، ما حسم النتيجة مبكرًا.

وعلى صعيد القمصان المميزة، احتفظ بوغاتشار بالقميص الأصفر لمتصدر الترتيب العام، بينما فاز الدنماركي مادس بيدرسن بالقميص الأخضر لأفضل متسابق بالنقاط، والإكوادوري ريتشارد كاراباز بقميص أفضل متسلق، فيما تُوّج فريق “ليدل-تريك” بجائزة أفضل فريق في السباق.

ويُعد ختام "طواف فرنسا" في باريس، وتحديداً على جادة الشانزليزيه، تقليداً سنوياً يحتفي به عشاق الرياضة حول العالم، ليُسدل الستار بذلك على واحدة من أكثر نسخ السباق إثارة وندية على مدار ثلاثة أسابيع من المنافسة القوية.