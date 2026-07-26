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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بالرقم القومي.. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026 وخطوات الصرف

العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة
خالد يوسف

يتصدر بحث المواطنين محركات جوجل بالتزامن مع توسع وزارة العمل في صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026 لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، حيث وفرت الوزارة آليات إلكترونية سهلة ومباشرة للاستعلام عن حالة الاستحقاق ومواعيد الصرف باستخدام الرقم القومي فقط، لمساعدة العمالة المتضررة على استيفاء حقوقهم والتحقق من إدراج أسمائهم ضمن كشوف المستحقين فورًا.


صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026

كشف وزير العمل حسن رداد، في وقت سابق عن بدء صرف الدفعتين الثانية والثالثة من المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات الوزارة، اعتبارًا من يوم الخميس 16 يوليو 2026، وذلك من خلال منافذ الهيئة القومية للبريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، باستخدام بطاقة الرقم القومي.

منحة العمالة غير المنتظمة 2026

أوضح أن قيمة الدفعتين الثانية والثالثة تبلغ 3 آلاف جنيه لكل مستفيد، بواقع 1500 جنيه قيمة الدفعة الثانية، و1500 جنيه قيمة الدفعة الثالثة، ويأتي هذا الصرف استكمالًا للدفعة الأولى التي تم صرفها عقب احتفالية عيد العمال، ضمن خطة الدولة لدعم العمالة غير المنتظمة وتحسين مستوى معيشتها.

وأشار وزير العمل إلى أن إجمالي قيمة المنحتين يبلغ 737 مليونًا و715 ألف جنيه، يستفيد منها 245 ألفًا و905 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل في 27 محافظة، بإجمالي 3 آلاف جنيه لكل عامل عن المنحتين معا 1500 جنيه للمنحة الواحدة، وذلك من الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، بعد اعتماد الصرف وفقًا للضوابط المنظمة، والبيانات التي جرى تدقيقها ومراجعتها من الإدارة المركزية لشؤون العمالة غير المنتظمة.


رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026

يمكن الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026، عبر الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل، وذلك بالضغط على الرابط التالي: من هنــــــــــا.

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026

أتاحت وزارة العمل خدمة الاستعلام الإلكتروني عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026 من خلال الموقع الرسمي للوزارة، وذلك عبر اتباع الخطوات الآتية:

-الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل.

-ثم اختيار خدمات المواطنين.

-والضغط على العمالة غير المنتظمة"

-إدخال الرقم القومي بصورة صحيحة.

-الضغط على زر الاستعلام

لتظهر نتيجة الاستحقاق مباشرة، موضحا بها حالة الطلب وقيمة المنحة إن كان المواطن من المستحقين.

منحة العمالة غير المنتظمة 2026 الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة وزارة العمل توفير الحماية الاجتماعية الفئات الأكثر احتياجًا

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