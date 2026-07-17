لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.. خطوات الحصول على 3000 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة

يتصدر البحث عن تفاصيل المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة، محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع إعلان وزارة العمل بدء تنفيذ إجراءات الصرف للمستحقين المسجلين رسمياً بقواعد بياناتها، وتأتي هذه المبادرة في إطار التوجيهات الرئاسية المستمرة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتقديم دعم مادي مباشر للفئات الأكثر احتياجاً لمساعدتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم، وهو ما يستدعي تقديم دليلاً شاملاً يستعرض شروط الاستحقاق، والأوراق المطلوبة، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام الإلكتروني السريع عن الأحقية، ومواعيد وأماكن الصرف الرسمية المحددة.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026

وفقا لوزارة العمل، يتم صرف آخر المنح الاستثنائية وهي منحة شهر يوليو 2026، بداية من اليوم الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة مساء، بجميع مكاتب ومنافذ الهيئة القومية للبريد بالقاهرة والمحافظات، وحتى انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

ويستمر صرف منحة العمالة غير المنتظمة حتى منتصف شهر أغسطس المقبل، ويستطيع العامل غير المنتظم المستحق صرف المنحة بموجب بطاقة الرقم القومي، وقيمتها 3000 جنيه.

خطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

تعتمد وزارة العمل المصرية آلية محددة ومنظمة لتسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة، فمن المهم أولاً معرفة أن عملية التسجيل لا تتم بشكل عشوائي أو مفتوح طوال الوقت للأفراد بشكل مباشر لمنع التلاعب، بل ترتكز على قاعدة البيانات الرسمية التي يتم تحديثها عبر طريقتين أساسيتين:

أولاً: التسجيل الميداني المؤسسي (عن طريق جهات العمل)

​وهي الطريقة الأساسية والأكثر شيوعاً، حيث تلزم الوزارة الشركات، المقاولين، وأصحاب الأعمال برفع كشوف دورية بأسماء العمالة اليومية والحرّة المؤقتة لديهم إلى مديريات العمل المختصة لتسجيلهم وتأمينهم صحياً واجتماعياً تحت مظلة الوزارة بشكل تلقائي.

​ثانياً: التسجيل الفردي المباشر (عن طريق العامل نفسه)

​وهي الطريقة التي يقوم بها العامل بنفسه إذا كان يعمل بشكل حر تماماً ولا يتبع مقاولاً، وتتم عبر الخطوات التالية:

​ـ تعديل مهنة بطاقة الرقم القومي: التوجه إلى السجل المدني لإثبات الحرفة الحرّة (مثل: عامل عادي، نجار مسلح، سباك، إلخ).

​ـ مكتب التأمينات الاجتماعية: التوجه لأقرب مكتب تأمينات لتقديم "نموذج 1" (طلب اشتراك مؤمن عليه) ودفع الاشتراك التأميني الرمزي الخاص بهذه الفئة.

​ـ مديرية العمل: زيارة إدارة العمالة غير المنتظمة بمديرية العمل التابع لها بمحل الإقامة، لتقديم صورة البطاقة المثبت بها الحرفة، وصورة من برينت التأمينات لتم تسجيلك رسمياً في قاعدة بيانات المنح والرعاية الاجتماعية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في منح العمالة غير المنتظمة

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- طلب الاشتراك للعاملين في القطاع الخاص.

- مستندات رسمية بعدم وجود دخل ثابت.

- شهادة الميلاد حديثة.

- أوراق شاملة تحتوى على كافة المعلومات الشخصية.

- بحث اجتماعي من مكتب الشؤون الاجتماعية.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

- أن يكون العامل مصري الجنسية.

- أن يكون العامل من المقيمين داخل مصر.

- أن يكون عمله غير منتظم.

- أن يكون اسمه مسجلًا في مديرية القوى العاملة.

- أن تكون حرفته مدونة في بطاقة الرقم القومي.

- ألا يكون من المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.

- ألا يكون لديه سجل تجاري.

- ألا يكون من ملاك رؤوس ماشية للتجارة.

- ألا يمتلك حيازة أرض زراعية أكثر من فدان.