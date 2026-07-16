قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسامة الدليل: الحرب على الدولة المصرية مستمرة ومحاولات استهدافها تعتمد على التمويل السياسي
بعد التقارير الإسرائيلية.. قطر: لم ولن نشارك في عمل عسكري ضد إيران
الوكالة الذرية تكشف الحساب النووي للعالم.. غموض حول اليورانيوم الإيراني وكوريا الشمالية خارج الرقابة
السر في السوار الأحمر.. لماذا يرتدي ميسي سوار العقد السبع وما هي علاقته بـ"اليهود"؟
بالدموع.. شريف إكرامي يعلن اعتزاله كرة القدم برسالة وداع
قبل انتهاء التعاملات المسائية.. سعر العملات العربية الريال السعودي والدرهم الإماراتي الآن
والدة مصطفى زيكو: وقفت في سوق الملابس 12 ساعة يوميًا وربيت أولادي بعد وفاة زوجي حتى حققوا أحلامهم
بتطلعات كبيرة.. سيراميكا كليوباترا يستعد للموسم الجديد
البيت الأبيض يكشف مفاجأة: مضيق هرمز مفتوح وإيران ترغب في التفاوض معنا
رئيس المخابرات العامة يبحث مع وكيل وزارة الدفاع الليبية سبل الحفاظ على حالة الاستقرار في ليبيا
بتوجيهات الرئيس السيسي| صرف 3000 جنيه بالبطاقة بدءًا من اليوم لهؤلاء
سفير مصر في بلجيكا: مبادرة طريق غزة تحظى بدعم واسع من الدول الأوروبية ومؤسسات التمويل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: حماية العمالة غير المنتظمة استثمار في الإنسان وتعزيز للاقتصاد الوطني

الحماية الاجتماعية
الحماية الاجتماعية
حسن رضوان

أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجه الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة والعاملين بالخارج يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز العدالة الاجتماعية، وترسيخ مفهوم الدولة الداعمة لكل أبنائها بمختلف فئاتهم.

وقال جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن هذه الفئات تمثل شريحة مهمة من قوة العمل المصرية، وتشارك بشكل فعال في مسيرة التنمية والإنتاج، ومن ثم فإن توفير مظلة تأمينية وصحية متكاملة لها لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة لضمان الاستقرار المعيشي والاجتماعي.

وأضاف عضو مجلس النواب أن تكليفات القيادة السياسية بتعزيز الحماية الاجتماعية تعكس رؤية واضحة تقوم على الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير آليات دعم مستدامة بدلًا من الحلول المؤقتة، بما يحقق حماية حقيقية للعامل المصري في مختلف الظروف.

وأشار إلى أن تطوير منظومة بيانات العمالة غير المنتظمة والمهن الحرة سيكون عاملًا أساسيًا في نجاح هذه الجهود، من خلال حصر المستفيدين بدقة، وتسهيل حصولهم على الخدمات الصحية والاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضح جابر أن الاهتمام بالعاملين بالخارج يأتي في إطار تقدير الدولة لدورهم الاقتصادي، وضرورة توفير مظلة تحمي حقوقهم وتدعم ارتباطهم بوطنهم، مؤكدًا أن رعاية المواطن المصري في الداخل والخارج تمثل أولوية وطنية.

وشدد النائب أحمد جابر على أن بناء منظومة حماية اجتماعية قوية يساهم في زيادة قدرة المجتمع على مواجهة التحديات الاقتصادية، ويعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار العمل على توسيع نطاق الرعاية والتأمين لكل الفئات المنتجة.

العمالة غير المنتظمة الحماية الاجتماعية الاقتصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بتوجيهات الرئيس السيسي| صرف 3000 جنيه بالبطاقة بدءًا من اليوم لهؤلاء

وزير التربية والتعليم

التعليم للمعلمين : ترقبوا خبراً ساراً طال انتظاره

سعر الجنيه الذهب

نزل 1000 جنيه.. تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

وزير التربية والتعليم

عقود ثابتة لمعلمي الحصة وتعديل الأساسي على 2026 | أمنيات المدرسين بشأن "خبر التعليم السار"

تحذير عاجل لأصحاب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع.. ابتعد عن كروت الشحن هذه

تحذير عاجل لأصحاب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع.. ابتعد عن كروت الشحن هذه

امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026

نموذج إجابة امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. راجع إجاباتك

المولد النبوي الشريف

موعد إجازة المولد النبوي الشريف.. والإجازات المتبقية حتى نهاية 2026

الأهلي

أحمد حسن يعلن خبرًا سارًا لجماهير الأهلي بشأن لاعبين من المغرب

ترشيحاتنا

منتخب المغرب

الجامعة المغربية ترد على شائعات مباراة فرنسا: ادعاءات باطلة والمنتخب قاتل حتى النهاية

علي محمود لاعب الأهلي

علي محمود لاعب الأهلي الجديد يكشف كواليس انضمامه للقلعة الحمراء

محمد وهبي المدير الفني لـ منتخب المغرب

تجديد الثقة في محمد وهبي مديرا فنيا لمنتخب المغرب بعد وداع كأس العالم 2026

بالصور

هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

هل تؤثر الرطوبة المرتفعة على مرضى القلب والضغط؟ أحدث التوصيات الطبية

كيف تؤثر الحرارة على القلب وضغط الدم؟
كيف تؤثر الحرارة على القلب وضغط الدم؟
كيف تؤثر الحرارة على القلب وضغط الدم؟

علامات الجفاف التي تستوجب مراجعة الطبيب

اعراض الجفاف في الصيف
اعراض الجفاف في الصيف
اعراض الجفاف في الصيف

منتهية الصلاحية.. ضبط مخزن غير مرخص للأدوية يضم كميات مجهولة المصدر بقنا

حملة تموينية بقنا
حملة تموينية بقنا
حملة تموينية بقنا

فيديو

حسين الجسمي

السهل الممتنع يعود .. واللذاذة عنوان صيف 2026

صورة من الزيارة

توقيع اتفاقيات.. وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته إلى تركيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد