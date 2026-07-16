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الإسماعيلية تنفي شائعات تسمم مياه الشرب وتكشف السبب الحقيقي للحالات المرضية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الإسماعيلية تنفي شائعات تسمم مياه الشرب وتكشف السبب الحقيقي للحالات المرضية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
الإسماعيلية انجي هيبة

أصدرت محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، بيانًا توضيحيًا عاجلًا، نفت فيه بشكل قاطع ما جرى تداوله عبر بعض صفحات "فيسبوك" و"واتساب" بشأن وجود حالات تسمم جماعي ناتجة عن تلوث مياه الشرب بالمحافظة، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة.


وأوضحت المحافظة، استنادًا إلى التقارير الرسمية الصادرة عن مديرية الشؤون الصحية، والمجمع الطبي بالإسماعيلية، وفرع هيئة الإسعاف المصرية، أنه لم يتم تسجيل أي حالات تسمم مرتبطة بمياه الشرب في أي من المستشفيات أو المنشآت الصحية على مستوى المحافظة.
وأكد البيان أن الحالات التي تم استقبالها اقتصرت على 16 مواطنًا بمستشفى القنطرة شرق، حيث أثبتت الفحوصات إصابتهم بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبات من أحد المطاعم الشعبية بالمركز، مشيرًا إلى تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، فيما غادر معظمهم المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية.
وأضافت المحافظة أن الجهات الرقابية والتفتيشية باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المطعم المشار إليه، في إطار الحفاظ على سلامة الغذاء وحماية المواطنين.


كما أشارت إلى أنه تم التنسيق الفوري مع مرفق مياه هيئة قناة السويس والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، حيث أكدت الجهات المختصة سلامة ومأمونية مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة، وأنها تخضع لرقابة دورية وفحوصات معملية مستمرة وفق أعلى المعايير الصحية.
واختتمت محافظة الإسماعيلية بيانها بمناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول المعلومات غير الموثقة، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية فقط، حفاظًا على الأمن المجتمعي ومنعًا لإثارة البلبلة.

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