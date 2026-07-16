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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة : خطة تشغيلية وتسويقية مشتركة لتعظيم الاستفادة من المعامل المركزية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعاً موسعاً مع وفد شركة سيمنز هيلثينيرز، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الأنظمة المميكنة الكاملة للمعامل المركزية (Total Laboratory Automation) بمدينة بدر.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الأعمال تسير وفق الجدول الزمني المستهدف، حيث من المقرر بدء أعمال التوريد والتركيب خلال النصف الثاني من أغسطس، على أن يتم التشغيل الكامل للمنظومة بنهاية أكتوبر بعد الانتهاء من التركيب والاختبارات الفنية والتشغيل التجريبي.

 أنظمة إدارة البيانات المعملية

واستعرض الوفد الحلول الرقمية المصاحبة للمشروع، والتي تشمل أنظمة إدارة البيانات المعملية وإدارة الموارد والمخزون ومراقبة الأداء، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات.

وناقش الجانبان خطة متكاملة لتأهيل الكوادر الفنية والطبية من خلال برامج تدريب متخصصة ودعم فني مستمر، بهدف نقل المعرفة وبناء كفاءات وطنية قادرة على إدارة المنظومة وفق أعلى المعايير العالمية.

كما اتفق الجانبان على وضع خطة تشغيلية وتسويقية مشتركة لتعظيم الاستفادة من المعامل المركزية وتعزيز خدمات التشخيص المعملي.

وأكد المتحدث الرسمي أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو إنشاء منظومة معامل وطنية ذكية تعتمد على أحدث التقنيات، ويعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الصحة والسكان وشركة سيمنز هيلثينيرز في دعم التحول الرقمي ورفع جودة الخدمات التشخيصية.

حضر الاجتماع من جانب الوزارة الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتورة رنا زيدان رئيس الإدارة المركزية لمعامل الصحة العامة، ومن جانب الشركة السيد فيشنو لاخوتيا مدير قطاع الحلول المعملية للشرق الأوسط وأفريقيا.

وزير الصحة سيمنز هيلثينيرز مدينة بدر الأنظمة المميكنة وزير الصحة والسكان

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