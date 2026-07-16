برج الثور| حظك اليوم الجمعة 17 يوليو 2026: ستواجه بعض التحديات

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونرصد لكم توقعات برج الثور اليوم الجمعة 17 يوليو 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

توقعات برج الثور وحظك اليوم الجمعة 17 يوليو 2026

ستواجه بعض التحديات، عليك أن تكون أكثر واقعية في نهجك لتحقيق النجاح.

توقعات برج الثور مهنيا

ستواجه ضغطاً كبيراً في العمل، عليك أن تتعلم كيفية إدارة هذا الضغط لتتمكن من إنجاز مهامك اليومية بنجاح

توقعات برج الثور عاطفيا

ستستسلم لغرورك، وهذا سيقيد سعادتك، عليك أن تتخلى عن غرورك لتستمتع بعلاقة طيبة مع شريك حياتك، حاول التخلص من هذه النزعة عند الاختلاط بنصفك الآخر

توقعات برج الثور ماليا

قد تتكبد الكثير من النفقات في هذا اليوم، ستجد صعوبة في إدارة أموالك لأن الأمور قد تخرج عن سيطرتك

توقعات برج الثور صحيا

قد تواجه بعض المشاكل في أذنيك، وقد يكون هذا مدعاة للقلق