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لماذا يفقد بعض الأشخاص الوزن بسهولة بينما يعاني آخرون؟.. أعرف الأسباب الخفية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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لماذا يفقد بعض الأشخاص الوزن بسهولة بينما يعاني آخرون؟.. أعرف الأسباب الخفية

أسباب خفية وراء خسارة البعض للوزن اكثر من الآخرين
أسباب خفية وراء خسارة البعض للوزن اكثر من الآخرين
آية التيجي

يعتقد كثير من الأشخاص أن تقليل كمية الطعام هو العامل الوحيد المسؤول عن خسارة الوزن، إلا أن الواقع يختلف تمامًا، إذ توجد عوامل صحية وسلوكية قد تعيق نزول الوزن حتى مع الالتزام بنظام غذائي منخفض السعرات.

أسباب خفية وراء خسارة البعض للوزن اكثر من الآخرين

وفي هذا السياق، كشف الدكتور معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية، أن فقدان الوزن لا يعتمد فقط على كمية الطعام، بل يتأثر بعدد من العوامل المرتبطة بطريقة عمل الجسم ونمط الحياة اليومي، مؤكدًا أن فهم هذه الأسباب يساعد على الوصول إلى نتائج أفضل دون اللجوء إلى الحرمان، وهي:
 

ـ مقاومة الإنسولين تعيق حرق الدهون:
وأوضح الدكتور معتز القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن مقاومة الإنسولين تعد من أبرز الأسباب التي تجعل الجسم أكثر ميلًا لتخزين الدهون، كما تقلل من كفاءة حرقها، وهو ما يفسر صعوبة نزول الوزن لدى بعض الأشخاص رغم تقليل الطعام

ـ قلة النوم تزيد الشعور بالجوع:
وأضاف أن النوم أقل من 6 ساعات يوميًا يؤثر سلبًا في الهرمونات المنظمة للشهية، حيث يزيد من إفراز هرمون الجوع ويقلل هرمون الشبع، ما يؤدي إلى تناول كميات أكبر من الطعام دون الانتباه.

أسباب خفية وراء خسارة البعض للوزن اكثر من الآخرين

ـ التوتر المستمر يبطئ خسارة الوزن:
وأشار أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية إلى أن التعرض المستمر للضغوط النفسية يرفع مستويات هرمون الكورتيزول، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الشهية، خاصة تجاه الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون، فضلًا عن إبطاء معدل نزول الوزن.

ـ البروتين عنصر أساسي في أي نظام غذائي:
وأكد الدكتور معتز القيعي أن نقص البروتين في النظام الغذائي يقلل الإحساس بالشبع، كما يؤثر في الحفاظ على الكتلة العضلية أثناء اتباع الحميات الغذائية، وهو ما ينعكس سلبًا على معدل حرق السعرات الحرارية.

أسباب خفية وراء خسارة البعض للوزن اكثر من الآخرين

ـ الخمول يقلل معدل الحرق:
وأوضح أن ممارسة الرياضة لمدة ساعة يوميًا لا تكفي إذا كان الشخص يقضي بقية يومه جالسًا، لأن قلة الحركة اليومية تقلل من إجمالي السعرات التي يحرقها الجسم، مما يبطئ فقدان الوزن.

ـ المشروبات السكرية قد تكون السبب الخفي:
وحذر من الإفراط في تناول المشروبات المحلاة بالسكر، لأنها تضيف كمية كبيرة من السعرات الحرارية دون أن تمنح الشعور بالشبع، ما قد يعرقل تحقيق أهداف خسارة الوزن.

أسباب خفية وراء خسارة البعض للوزن اكثر من الآخرين

رسالة مهمة للراغبين في خسارة الوزن

واختتم الدكتور معتز القيعي تصريحه مؤكدًا أن نجاح رحلة إنقاص الوزن لا يعتمد على الحرمان أو تقليل الطعام بشكل مبالغ فيه، بل على فهم طبيعة الجسم، وتشخيص أسباب ثبات الوزن، واختيار خطة غذائية ورياضية تناسب كل شخص، قائلًا: "قبل أن تقلل كمية طعامك، اسأل نفسك: هل المشكلة في كمية الأكل، أم في طريقة عمل جسمك؟ فخسارة الوزن الناجحة تبدأ بالفهم، وليس بالحرمان."

الدكتور معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية
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لماذا يفقد بعض الأشخاص الوزن بسهولة بينما يعاني آخرون؟.. أعرف الأسباب الخفية

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