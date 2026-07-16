الأرجنتين تخالف قوانين الفيفا عقب مباراة إنجلترا .. ماذا حدث؟

قبل ساعات من نهائي كأس العالم 2026، أثار عدد من لاعبي منتخب الأرجنتين جدلًا واسعًا بعدما رفعوا لافتة تحمل رسالة سياسية عقب انتصارهم على إنجلترا بنتيجة 2-1 في الدور نصف النهائي، في خطوة قد تضعهم تحت طائلة لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويواجه منتخب الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026، نظيره المنتخب الإسباني، الذي تخطى فرنسا في نصف النهائي بنتيجة 2 - 0، مساء الأحد المقبل.

مباراة الأرجنتين وانجلترا

وصل منتخب الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2026، بعد فوزه المثير على نظيره منتخب إنجلترا، بهدفين مقابل هدف.

تقدم منتخب إنجلترا بالهدف الأول في المباراة عن طريق أنتوني جوردون في الدقيقة 55 من زمن اللقاء، بعد متابعته لعرضية روجرز، ليضعها على يمين حارس الأرجنتين.

ونجح إنزو فرنانديز في إدراك هدف التعادل لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 85، من تسديدة قوية سكنت على يمين بيكفورد حارس إنجلترا.

وأضاف لاوتارو مارتينيز ثاني أهداف منتخب التانجو في الدقيقة 2+90 من ضربة رأسية مستغلا عرضية ليونيل ميسي.

النزاع التاريخي بين الأرجنتين وبريطانيا

بعد نهاية المباراة، ظهر المدافع ليساندرو مارتينيز ولاعب الوسط جيوفاني لو سيلسو وهما يحملان لافتة كتب عليها: "جزر فوكلاند أرجنتينية"، بينما كانا يحتفلان مع الجماهير بالتأهل إلى المباراة النهائية للمونديال.

أعادت هذه الرسالة إلى الواجهة النزاع التاريخي بين الأرجنتين وبريطانيا بشأن السيادة على الجزر الواقعة في جنوب المحيط الأطلسي، والتي تعرف في الأرجنتين باسم "مالفيناس"، بينما يطلق عليها البريطانيون اسم "فوكلاند".

ولا يزال هذا الملف يمثل إحدى أكثر القضايا حساسية في العلاقات بين البلدين منذ الحرب التي اندلعت عام 1982، وانتهت باستعادة بريطانيا السيطرة على الجزر، في حين تواصل بوينس آيرس المطالبة بسيادتها عليها.

ماذا ينتظر منتخب الأرجنتين؟

ورغم أن الاحتفال جاء عقب إنجاز رياضي كبير تمثل في بلوغ النهائي، فإن اللافتة قد تفتح الباب أمام تحقيقات أو إجراءات تأديبية، إذ تنص لوائح "فيفا" الخاصة بالسلوك داخل الملاعب على حظر رفع أو عرض أي شعارات أو لافتات أو رسائل ذات طابع سياسي أو ديني أو تمييزي خلال المباريات أو الاحتفالات الرسمية المرتبطة بها.

ولم يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم حتى الآن أي بيان رسمي بشأن الواقعة أو ما إذا كانت لجنة الانضباط ستفتح تحقيقًا فيها، إلا أن مراقبين يرون أن الحادثة قد تخضع للمراجعة في ضوء اللوائح المنظمة للبطولة، والتي تمنح "فيفا" صلاحية اتخاذ إجراءات في حال ثبوت مخالفة القواعد.

وتأتي هذه التطورات بينما يستعد منتخب الأرجنتين لخوض المباراة النهائية لكأس العالم 2026، وسط متابعة جماهيرية وإعلامية كبيرة، في وقت تحولت فيه الاحتفالات بالتأهل إلى حديث واسع بسبب الرسالة السياسية التي رافقتها، لتختلط أجواء كرة القدم مجددًا بقضية تاريخية لا تزال محل خلاف بين دولتين منذ عقود.