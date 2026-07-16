بعد خسارة إنجلترا.. خالد طلعت يبرئ حسام حسن من انتقادات مباراة الأرجنتين

دافع الناقد الرياضي خالد طلعت عن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بعد الانتقادات التي تعرض لها بسبب أسلوبه في مواجهة الأرجنتين خلال بطولة كأس العالم 2026.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على موقع "فيسبوك": “فين الناس اللي قعدت تفتي وتقول إن حسام حسن كان لازم يدافع وينزل حسام عبد المجيد؟ أهو إنجلترا دافعت، وتوماس توخيل نزل مدافعين، ولبسوا جولين ورا بعض واتغلبوا برضه.. الأرجنتين جامدة يا جماعة.”

وأشار طلعت إلى أن اعتماد إنجلترا على النهج الدفاعي أمام الأرجنتين لم يمنعها من الخسارة، معتبرًا أن قوة المنتخب الأرجنتيني كانت العامل الحاسم في حسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

وكان منتخب الأرجنتين، حامل لقب كأس العالم، قد تأهل إلى نهائي مونديال 2026 بعدما تغلب على منتخب إنجلترا بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب أتلانتا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

ويضرب منتخب الأرجنتين موعدًا مع نظيره الإسباني في نهائي البطولة، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة يسعى خلالها المنتخب الأرجنتيني للاحتفاظ باللقب، بينما يطمح المنتخب الإسباني للتتويج بكأس العالم.