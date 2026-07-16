رئيس نادي الشرقية: مواجهات الأهلي والزمالك أمام إنبي الشرقية ستلعب على ستاد الزقازيق

أكد حمدي مرزوق رئيس نادي الشرقية، أن الدمج مع نادي إنبي خطوة مميزة في إطار دعم الدولة للأندية الجماهيرية

وقال مرزوق في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: مواجهات الاهلي والزمالك امام انبي الشرقيه ستلعب علي ستاد الزقازيق بداية من الموسم المقبل

واضاف: انبي يعمل على دراسة للاعبي في الفريق الاول وسيرى امكانية الاستفادة من البعض مع امكانية إعارة البعض الآخر وإنبي يريد تواجد عدد كبير من اللاعبين المميزين

وتابع: الشراكة تنص على انبي سيحصل على 51%، أما نادي الشرقية سيحصل على 49%، ونادي انبي سيكون من اختصاصاته اتخاذ قرارت الفريق الاول لكرة القدم