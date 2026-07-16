نزل 65 جنيهًا جديدة.. سعر الذهب يتراجع الآن

تراجع سعر الذهب في مصر مع أول تعاملات مسائية له اليوم الخميس 16-7-2026 علي مستوى محلات الصاغة.



الذهب يتراجع

فقد سعر جرام الذهب مايقارب من 65 جنيهًا منذ مطلع الأسبوع الجاري.

آخر تحديث لسعر الجرام

وصل متوسط سعر جرام الذهب 5790 جنيها في آخر تحديث له اليوم.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6617 جنيها للشراء و 6560 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6065 جنيها للشراء و6013 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5790 جنيها للشراء و 5740 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 4962 جنيها للشراء و 4920 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 46.32 ألف جنيه للشراء و 45.92 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 3992 دولارا للشراء و 3992 دولارا للبيع.