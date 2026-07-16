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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صدمة في الزمالك.. القائمة الأولى تطيح بثنائي الفريق

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

حسم نادي الزمالك ملامح قائمته الأولية للموسم الجديد قبل إرسالها إلى الاتحاد المصري لكرة القدم حيث شهدت استبعاد الثنائي أحمد حمدي والكيني بارون أوشينج مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لتسجيل القوائم الأولى لأندية الدوري الممتاز.

أحمد حمدي يرحل رسميا

جاء خروج أحمد حمدي من القائمة بعد انتهاء علاقته بالقلعة البيضاء حيث انتقل رسميا إلى صفوف الاتحاد السكندري عقب نهاية عقده مع الزمالك وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن تجديده ليطوي اللاعب صفحة مشواره مع الفريق.

في المقابل، استبعد الزمالك المهاجم الكيني بارون أوشينج من قائمته الأولية بعدما استقر الجهاز الفني والإدارة على عدم استمراره مع الفريق خلال الموسم المقبل، في ظل عدم تقديمه المستوى المنتظر منذ انضمامه إلى النادي.

البحث عن وجهة جديدة

وتعمل إدارة الزمالك حاليًا على تسويق أوشينج خلال فترة الانتقالات الصيفية، سواء من خلال بيعه بشكل نهائي أو إعارته، تمهيدا لرحيله عن صفوف الفريق وإفساح المجال أمام تدعيمات جديدة.

ويأتي إعلان القائمة الأولية بالتزامن مع اقتراب غلق باب تسجيلها بعدما حدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 16 يوليو 2026 كآخر موعد أمام الأندية لإرسال قوائم اللاعبين أصحاب العقود المستمرة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من فترة القيد الصيفية التي انطلقت رسميًا في 21 يونيو الماضي، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

حسام عبد المجيد على أعتاب بلغاريا

اقترب حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من خوض أولى تجاربه الاحترافية في أوروبا بعدما توصل النادي إلى اتفاق مع لودوجوريتس البلغاري بشأن انتقال اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع استمرار المفاوضات حول بعض البنود التعاقدية النهائية.

الزمالك يحدد المقابل المالي

وافق الزمالك على بيع اللاعب مقابل 1.5 مليون يورو صافي يتم سدادها دفعة واحدة عقب توقيع العقود إلى جانب 300 ألف يورو كحوافز إضافية مرتبطة بإنجازات لودوجوريتس مثل التتويج بالدوري أو الكأس والمشاركة في البطولات الأوروبية.

كما تم الاتفاق على حصول الزمالك على 20% من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبلًا، لضمان الاستفادة من أي انتقال جديد خلال السنوات المقبلة.

الكشف الطبي يحسم الصفقة

أنهى حسام عبد المجيد إجراءات السفر إلى بلغاريا ومن المنتظر أن يخضع للكشف الطبي خلال الساعات المقبلة تمهيدا للإعلان الرسمي عن انضمامه إلى لودوجوريتس وإتمام إجراءات التعاقد بصورة نهائية.

بند جديد بطلب من الزمالك

ورغم الاتفاق على الجوانب المالية لا يزال الزمالك يتمسك بإضافة بند خاص يمنحه أولوية استعادة اللاعب حال تلقيه عرضا من أحد الأندية المصرية خلال فترة احترافه.

وينص المقترح على منح الزمالك مهلة 14 يوما لمعادلة أي عرض محلي يتلقاه اللاعب قبل السماح بإتمام انتقاله إلى أي نادي داخل مصر.

نادي الزمالك الاتحاد المصري لكرة القدم أحمد حمدي الكيني بارون أوشينج أوشينج

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