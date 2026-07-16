موعد مباراة إنجلترا وفرنسا لتحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026

يترقب عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي إنجلترا وفرنسا في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم 2026، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وذلك بعد خروج المنتخبين من الدور نصف النهائي.

من المقرر أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث بين إنجلترا وفرنسا يوم الأحد، في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، لتكون آخر ظهور للمنتخبين في النسخة الحالية من البطولة، قبل إسدال الستار على منافسات كأس العالم بالمباراة النهائية.

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بن ان سبورت ، صاحبة الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يتابع الملايين هذا اللقاء الذي يسعى خلاله كل منتخب لإنهاء البطولة بصورة إيجابية وحصد المركز الثالث.

يدخل المنتخب الفرنسي المباراة بعد نهاية مشواره في الدور نصف النهائي، عقب خسارته أمام منتخب إسبانيا بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في مواجهة قوية قدم خلالها المنتخب الفرنسي أداءً جيدًا، لكنه لم ينجح في بلوغ المباراة النهائية، ليكتفي بالمنافسة على المركز الثالث.

أما منتخب إنجلترا، فقد ودع البطولة من الدور نصف النهائي أيضًا، بعدما خسر أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في مباراة شهدت منافسة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة، إلا أن المنتخب الإنجليزي أخفق في الوصول إلى النهائي للمرة الأولى منذ سنوات.

تمثل مباراة تحديد المركز الثالث فرصة مهمة لكل من إنجلترا وفرنسا لاستعادة التوازن بعد خيبة الإخفاق في بلوغ النهائي، كما تمنح اللاعبين فرصة لإنهاء مشاركتهم في كأس العالم بانتصار يمنح جماهيرهم بعض الرضا، في لقاء يتوقع أن يشهد ندية كبيرة بين منتخبين يمتلكان العديد من النجوم والإمكانات الفنية، ما يجعل المواجهة واحدة من أبرز مباريات ختام البطولة.



