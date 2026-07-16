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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل سي فود بصوص الزبدة والتوم والكيجن

طريقة عمل سي فود بصوص الزبده والتوم والكيجن..
طريقة عمل سي فود بصوص الزبده والتوم والكيجن..
رنا عصمت

قدم الشيف تامر فتحى، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل سي فود بصوص الزبده والتوم والكيجن.

طريقة عمل سي فود بصوص الزبدة والتوم والكيجن..

 


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المقادير:

كيلو كابوريا
شبكه جندوفلي
بطاطس صغيره
ذره حلوه متقطعه صغير

مقادير الصوص..


250 ج زبدة
بصلة متوسطة قطع صغيرة
من 10 فصوص توم لراس كامله شرايح
نص فلفلة حمراء باردة او فلفل حار حسب الرغبه
عودين كرفس
معلقتين من بهارات الكيجن
معلقه ملح

التسوية..


في فرن مسبق التسخين علي درجه حرارة 180 لمده 40دقيقة ولو البطاطس مسلوقة نصف سوا بتسرع مده التسوية فتصبح مدة التسوية 30 دقيقة فقط.

طريقة عمل سي فود بصوص الزبده والتوم والكيجن اسهل طريقة عمل سي فود بصوص الزبده والتوم والكيجن طريقة عمل سي فود بصوص الزبده والثوم

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طريقة عمل سي فود بصوص الزبدة والتوم والكيجن

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طريقة عمل سي فود بصوص الزبده والتوم والكيجن..
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