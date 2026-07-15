بشرى من رئيس الوزراء للمحذوفين من بطاقات التموين.. خاص

رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي سؤال صدي البلد، بشأن حذف المواطنين من بطاقات التموين دون معايير واضحة.

وقال رئيس الوزراء أن تنقية بطاقات التموين يتم علي أسس واضحة تم الإعلان عنها لافتا الي أي أسرة تم حذفها وتري انها ظلمت في ملف تنقية بطاقات التموين تتقدم بتظلم مؤكدًا أن باب التظلمات مفتوح أمام المواطنين الذين يرون أن بياناتهم لا تعكس أوضاعهم الحقيقية، حيث يتم فحص كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب وفقًا للبيانات المتوافرة.



وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تدرس جميع التظلمات لمعرفة من يستحق مؤكدا أن هناك أسر عادت مرة أخري للمنظومة مشيرا الي انه اذا ظهر وجود خطأ لأي مواطن سوف يتم إعادته للمنظونة التموينية فورا.



وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن عملية تنقية بطاقات الدعم تستند إلى معايير واضحة تعكس مستوى دخل الأسرة، مشددًا على أن الهدف هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون الإضرار بأي مواطن يستحقه.

واشار رئيس الوزراء ، أن الحكومة تعتمد على مجموعة من المؤشرات عند مراجعة بيانات الأسر، من بينها “الالتحاق بمدارس خاصة مرتفعة المصروفات، وامتلاك وحدات سكنية في مجتمعات سكنية فاخرة، أو سيارات حديثة” باعتبارها مؤشرات تساعد في تقييم المستوى الاقتصادي للأسرة.

وفيما يتعلق بمنظومة الخبز، شدد رئيس الوزراء على أن الخبز المدعم وخبز التموين متوافران دون أي تغيير في آليات الدعم أو التوزيع، مؤكدًا استمرار الدولة في توفيرهما للمواطنين، بينما يظل بيع الخبز الحر خارج منظومة الدعم القائمة.