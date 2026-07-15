قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشرطة البريطانية تعتقل رجلاً بتهمة تهديد زعيم حزب بالقتل عبر وسائل التواصل
منال عوض: أولوياتنا بالبحر المتوسط الانتقال العادل للطاقة وتحويل الالتزامات المناخية لتنفيذ فعلي
بورنموث يسعى لضم مدافع بنفيكا أنطونيو سيلفا
يقدم 58 خدمة ومزايا للمستثمرين.. رئيس الوزراء يتفقد المركز التكنولوجي والأبراج الشاطئية بالعلمين
الأرصاد تكشف حقيقة تأثر مصر بالقبة الحرارية.. وتحسم موعد الموجات الحارة
توقعات أوبتا تمنح إنجلترا الأفضلية قبل مواجهة الأرجنتين في نصف نهائي المونديال
القيادة المركزية الأمريكية تعلن تحويل مسار سفينتين تجاريتين حاولتا خرق الحصار على الموانئ الإيرانية
شراكة مرتقبة بين الأوقاف والزمالك.. ملامح خطة إنهاء أزمة أرض النادي وتسوية ديونه
رئيس الوزراء يتفقد مشروع الممشى السياحي الرابط بين مارينا (5) ومارينا (7)
القيادة الوسطى الأمريكية: أكملنا موجة جديدة من الضربات ضد إيران
سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 15 يوليو 2026 بجميع البنوك
مدبولي يتفقد أبراج العلمين الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 ومؤشرات التصحيح | توضيح عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026
نتيجة الثانوية العامة 2026
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2026 تسير داخل الكنترولات بشكل منضبط ودقيق وفقا لجدول زمني أعدته الوزارة بشكل رسمي لضمان إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 بعد انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026 بفترة قصيرة جداً .

نتيجة الثانوية العامة 2026

وعلم موقع صدى البلد من مصادره أن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2026 التي ظهرت منذ بدء تصحيح الامتحانات التي أداها الطلاب حتى الآن مطمئنة للغاية ، حيث تبين ارتفاع نسب النجاح بشكل ملحوظ في المواد التي بدأ تصحيحها حتى الآن .

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 ، بحسب ما أعلنه شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم ، من المتوقع أن يكون بعد نحو 3 أسابيع من انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2026 ، مشددا على أن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الرسمي سوف يحسم بعد انتهاء أعمال التصحيح التي مازالت مستمرة في الكنترولات.

نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس

وبمجرد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ، سيتم اتاحتها على موقع وزارة التربية والتعليم لجميع الطلاب .

كما سينشر موقع صدى البلد نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس بمجرد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ، من خلال رابط سريع برقم الجلوس

 

نتيجة الثانوية العامة 2026 علمى علوم .. درجات المواد

  • اللغة العربية : 80
  • اللغة الاجنبية الاولى : 60
  • الأحياء :60
  • الكيمياء : 60
  • الفيزياء : 60
  • المجموع : 320

 

نتيجة الثانوية العامة 2026 علمى رياضة .. درجات المواد
 

  • اللغة العربية : 80
  • اللغة الاجنبية الاولى : 60
  • الرياضيات : 60
  • الكيمياء : 60
  • الفيزياء : 60
  • المجموع : 320 

نتيجة الثانوية العامة 2026 أدبي .. درجات المواد

  • اللغة العربية : 80
  • اللغة الاجنبية الاولى : 60
  • التاريخ : 60
  • الجغرافيا : 60 
  • الاحصاء : 60
  • المجموع : 320

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 موقع وزارة التربية والتعليم

يمكن ترقب ظهور رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 موقع وزارة التربية والتعليم ، على منصة الشهادات العامة من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/login 

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 سوف يتيح لجميع الطلاب بمجرد اعتماد نتيجة الثلانوية العامة 2026 الإستعلام عن : 

  • نتيجة الثانوية العامة 2026  علمي علوم
  • نتيجة الثانوية العامة 2026  علمي رياضة 
  • نتيجة الثانوية العامة 2026 أدبي 
  • نتيجة الثانوية العامة 2026 مكفوفين 
  • نتيجة الثانوية العامة 2026 مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 
  • نتيجة الثانوية العامة 2026  لطلاب الدمج
نتيجة الثانوية العامة 2026 نتيجة الثانوية العامة الثانوية العامة 2026 موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم نتيجة الثانوية العامة 2026 نتيجة الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مواصفات امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. 46 سؤالاً بـ 60 درجة

طلاب

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026.. التعليم تعلن مفاجأة بالموعد

حكام مباراة الأرجنتين وإنجلترا

"ميسي لم يخسر معه أبدًا .. من هو إسماعيل الفتح حكم مباراة الأرجنتين وإنجلترا؟

بابلو فرانكو

بابلو فرانكو يقترب من تدريب الزمالك بعد إنجاز الدوري المغربي

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 ومؤشرات التصحيح | توضيح عاجل الآن

شوبير- مصطفى شوبير - ميدو

ميدو يُفاجئ مصطفى شوبير: أتمنى رؤيتك في ريال مدريد أو برشلونة

قصف صاروخي

ضربة قاصمة .. إيران تُدمّر مركزًا للجيش الأمريكي في ميناء عبد الله بالكويت

الثانوية العامة

التعليم: لا وجود لـ"لجان أولاد الأكابر".. والنتيجة بعد انتهاء التصحيح

ترشيحاتنا

عمال الدليفري

بشرى لعمال الدليفري.. تفاصيل قرار الحكومة بتوفير معاش لأصحاب المهن الحرة

الكلية الحربية

من 65%.. شروط التقديم في الكلية الحربية لعام 2026

الدواجن

بورصة الدواجن اليوم| عروض وتخفيضات على الفراخ والبانية.. والبلدي يسجل 100 جنيه

بالصور

طريقة طهي اللحم بالبصل

طريقه لحم بالبصل.
طريقه لحم بالبصل.
طريقه لحم بالبصل.

7 أخطاء عند تناول المسكنات قد تعرضك لمضاعفات خطيرة

7 أخطاء عند تناول المسكنات قد تعرضك لمضاعفات خطيرة
7 أخطاء عند تناول المسكنات قد تعرضك لمضاعفات خطيرة
7 أخطاء عند تناول المسكنات قد تعرضك لمضاعفات خطيرة

7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر

7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر
7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر
7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر

أحمد السقا وياسمين عبد العزيز يحتفلان بفيلم «خلي بالك من نفسك».. صور

أحمد السقا وياسمين عبد العزيز
أحمد السقا وياسمين عبد العزيز
أحمد السقا وياسمين عبد العزيز

فيديو

هل تسمع الثعابين الموسيقى؟

هل الصفير يجذب الثعابين؟... خبر صيادين يحسم الجدل..فيديو

كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس

لو طفلك شاف ثعبان.. اعرف تعلّمه يعمل إيه فورًا ..فيديو

ليه الثعابين بتختفي في الشتاء وتظهر فجأة في الصيف؟.. صياد تعابين يجيب

لو بقالك فترة ماشوفتش ثعابين.. اعرف السبب الحقيقي؟.. صياد يجيب

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟.. سمير كوبرا يحسم الجدل

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟ .. سمير كوبرا يحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد