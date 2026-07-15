موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 ومؤشرات التصحيح | توضيح عاجل الآن

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2026 تسير داخل الكنترولات بشكل منضبط ودقيق وفقا لجدول زمني أعدته الوزارة بشكل رسمي لضمان إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 بعد انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026 بفترة قصيرة جداً .

نتيجة الثانوية العامة 2026

وعلم موقع صدى البلد من مصادره أن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2026 التي ظهرت منذ بدء تصحيح الامتحانات التي أداها الطلاب حتى الآن مطمئنة للغاية ، حيث تبين ارتفاع نسب النجاح بشكل ملحوظ في المواد التي بدأ تصحيحها حتى الآن .

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 ، بحسب ما أعلنه شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم ، من المتوقع أن يكون بعد نحو 3 أسابيع من انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2026 ، مشددا على أن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الرسمي سوف يحسم بعد انتهاء أعمال التصحيح التي مازالت مستمرة في الكنترولات.

نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس

وبمجرد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ، سيتم اتاحتها على موقع وزارة التربية والتعليم لجميع الطلاب .

كما سينشر موقع صدى البلد نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس بمجرد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ، من خلال رابط سريع برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2026 علمى علوم .. درجات المواد

اللغة العربية : 80

اللغة الاجنبية الاولى : 60

الأحياء :60

الكيمياء : 60

الفيزياء : 60

المجموع : 320

نتيجة الثانوية العامة 2026 علمى رياضة .. درجات المواد



اللغة العربية : 80

اللغة الاجنبية الاولى : 60

الرياضيات : 60

الكيمياء : 60

الفيزياء : 60

المجموع : 320

نتيجة الثانوية العامة 2026 أدبي .. درجات المواد

اللغة العربية : 80

اللغة الاجنبية الاولى : 60

التاريخ : 60

الجغرافيا : 60

الاحصاء : 60

المجموع : 320

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 موقع وزارة التربية والتعليم

يمكن ترقب ظهور رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 موقع وزارة التربية والتعليم ، على منصة الشهادات العامة من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/login

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 سوف يتيح لجميع الطلاب بمجرد اعتماد نتيجة الثلانوية العامة 2026 الإستعلام عن :