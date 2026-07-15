إنتهاء ماراثون الثانوية العامة 2026 غداً.. الطلاب يستعدون لآداء الأحياء والرياضيات والإحصاء

تنتهي امتحانات الثانوية العامة 2026 رسمياً ، غداً الخميس الموافق 16 يوليو 2026 في جميع محافظات الجمهورية



حيث يصل طلاب الثانوية العامة 2026 غداً الخميس إلى محطة النهاية في ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026 ، وذلك بآداء امتحان الأحياء لطلاب علمي علوم ، امتحان الرياضيات التطبيقية لطلاب علمي رياضة ، وامتحان الإحصاء لطلاب أدبي لطلاب النظام الجديد

كما ينتهي ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام القديم غداً الخميس بآداء امتحانات الجيولوجيا لطلاب علمي علوم ، والإستاتيكا لطلاب علمي رياضة والفلسفة لطلاب ادبي

وكان قد انطلق رسميا ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026 الأحد 21 يونيو 2026 في جميع محافظات الجمهورية

و حرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على متابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، للإطمئنان على تطبيق جميع الإجراءات والتعليمات المتعلقة بمنظومة الامتحانات؛ وذلك لضمان سير امتحانات الثانوية العامة بشكل منضبط، مشددًا على تحقيق الإنضباط الكامل بمختلف اللجان على مستوى الجمهورية والتعامل الفوري مع أي شكاوى ترد لغرفة العمليات المركزية أو غرف العمليات بالمحافظات.

حيث تابع الوزير محمد عبد اللطيف، سير امتحانات الثانوية العامة، عبر شبكة متكاملة من التواصل المباشر مع غرف العمليات بالمحافظات، وكاميرات المراقبة التي تم تفعيلها داخل اللجان، بما يضمن رصد الأحداث لحظيًا، وسير العملية الامتحانية بانضباط بجميع أنحاء الجمهورية.

كما أكد الوزير على تقديم الدعم الكامل لكافة القائمين على أعمال الامتحانات، مؤكدا على تطبيق اللوائح والقوانين بكل حزم ودون تهاون، والتصدي لأي محاولات للإخلال بمنظومة الامتحانات، بما يضمن انضباط سير الامتحانات، والحفاظ على حقوق الطلاب.

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2026 أدبي

اللغة العربية: 80 درجة.

اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة.

التاريخ: 60 درجة.

الجغرافيا: 60 درجة.

الإحصاء: 60 درجة.

المجموع : 320 درجة.

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم

اللغة العربية: 80 درجة.

اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة.

الأحياء: 60 درجة.

الفيزياء: 60 درجة.

الكيمياء: 60 درجة.

المجموع : 320 درجة.



توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي رياضة

اللغة العربية: 80 درجة.

اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة.

الرياضيات (البحتة + التطبيقية ) : 60 درجة.

الكيمياء: 60 درجة.

الفيزياء: 60 درجة.

المجموع : 320 درجة.