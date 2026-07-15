قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطة 2026/2027.. 1.712 مليار جنيه لتطوير قطاع الرياضة في مصر
بعد تصدرهم الترند.. هل المتزوجون من متلازمة داون ينجبون أطفالا مصابين؟
القيادة المركزية الأمريكية تعلن إتمام جولة جديدة من الضربات ضد إيران
التعليم: لا وجود لـ"لجان أولاد الأكابر".. والنتيجة بعد انتهاء التصحيح
اليوم .. محاكمة 68 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية في خلية التجمع
متى يُغلق المحل إداريًا؟.. قانون المحال العامة يُحدّد أبرز المخالفات
عقب ارتفاعه .. سعر الذهب عيار 24 الآن في مصر
محاكمة البلوجر أوتاكا بتهمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة .. اليوم
إنتهاء ماراثون الثانوية العامة 2026 غداً.. الطلاب يستعدون لآداء الأحياء والرياضيات والإحصاء
مدرب منتخب الأرجنتين يُجهّز مفاجأة أمام إنجلترا .. نجم التانجو مُهدّد بالجلوس على الدكة
الأردن: اعترضنا ثلاثة صواريخ إيرانية لم تدخل مجالنا الجوي
"ميسي لم يخسر معه أبدًا .. من هو إسماعيل الفتح حكم مباراة الأرجنتين وإنجلترا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنتهاء ماراثون الثانوية العامة 2026 غداً.. الطلاب يستعدون لآداء الأحياء والرياضيات والإحصاء

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

تنتهي امتحانات الثانوية العامة 2026 رسمياً ، غداً الخميس الموافق 16 يوليو 2026 في جميع محافظات الجمهورية 


حيث يصل طلاب الثانوية العامة 2026 غداً الخميس إلى محطة النهاية في ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026 ، وذلك بآداء امتحان الأحياء لطلاب علمي علوم ، امتحان الرياضيات التطبيقية لطلاب علمي رياضة ، وامتحان الإحصاء لطلاب أدبي لطلاب النظام الجديد

كما ينتهي ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام القديم غداً الخميس بآداء امتحانات الجيولوجيا لطلاب علمي علوم ، والإستاتيكا لطلاب علمي رياضة والفلسفة لطلاب ادبي

وكان قد انطلق رسميا ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026 الأحد 21 يونيو 2026 في جميع محافظات الجمهورية

و حرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على متابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، للإطمئنان على تطبيق جميع الإجراءات والتعليمات المتعلقة بمنظومة الامتحانات؛ وذلك لضمان سير امتحانات الثانوية العامة بشكل منضبط، مشددًا على تحقيق الإنضباط الكامل بمختلف اللجان على مستوى الجمهورية والتعامل الفوري مع أي شكاوى ترد لغرفة العمليات المركزية أو غرف العمليات بالمحافظات.

حيث تابع الوزير محمد عبد اللطيف، سير امتحانات الثانوية العامة، عبر شبكة متكاملة من التواصل المباشر مع غرف العمليات بالمحافظات، وكاميرات المراقبة التي تم تفعيلها داخل اللجان، بما يضمن رصد الأحداث لحظيًا، وسير العملية الامتحانية بانضباط بجميع أنحاء الجمهورية.

كما أكد الوزير على تقديم الدعم الكامل لكافة القائمين على أعمال الامتحانات، مؤكدا على تطبيق اللوائح والقوانين بكل حزم ودون تهاون، والتصدي لأي محاولات للإخلال بمنظومة الامتحانات، بما يضمن انضباط سير الامتحانات، والحفاظ على حقوق الطلاب.

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2026 أدبي

اللغة العربية: 80 درجة.
اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة.
التاريخ: 60 درجة.
الجغرافيا: 60 درجة.
الإحصاء: 60 درجة.
المجموع :  320 درجة.

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم

اللغة العربية: 80 درجة.
اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة.
الأحياء: 60 درجة.
الفيزياء: 60 درجة.
الكيمياء: 60 درجة.
المجموع : 320 درجة.


توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي رياضة

اللغة العربية: 80 درجة.
اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة.
الرياضيات (البحتة + التطبيقية ) : 60 درجة.
الكيمياء: 60 درجة.
الفيزياء: 60 درجة.
المجموع : 320 درجة.

امتحانات الثانوية العامة 2026 امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة 2026 الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الثانوية العامة

موعد نتيجة الثانوية العامة والمؤشرات.. متحدث التعليم يكشف

دواجن وبيض

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

القهوة

رئيس شعبة البن يصدم المواطنين: 80% من البن المعروض في مصر مغشوش

ماكرون

هزيمة مؤلمة.. أول تعليق من «ماكرون» على خسارة فرنسا أمام إسبانيا في كأس العالم 2026

حسام حسن

جمال شعبان يطمئن الجماهير على قلب حسام حسن

وزارة العمل

التقديم بدأ اليوم.. وزارة العمل تعلن عن 3000 وظيفة بمشروع محطة الضبعة بمرتبات تبدأ من 15 ألف جنيه

أمين عمر

شرّفت التحكيم المصري.. فتحي سند يُشيد بـ أمين عمر في كأس العالم 2026

إسماعيل الفتح

غضب وجنون في لندن .. من هو «إسماعيل الفتح» حكم مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي المونديال؟

ترشيحاتنا

حجاج الهنداوي ومواطن

بسبب مباراة الأرجنتين .. شيخ يواسي الجماهير المصرية بفيديو مؤثر

الشاي

هل الشاي الأخضر أفضل من الأسود؟

الاشتباكات

الموت لم يعد واعظا.. جنازة تتحول إلى مشاجرة في مشهد مؤلم يهز القلوب

بالصور

إطلالة رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

نشرة المرأة والمنوعات | استخدام ChatGPT المُفرط يعرّضك لهذا المرض الخطير.. وهذا سر نجاح بيتزا المطاعم الإيطالية في المنزل

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

في أحدث جلسة تصوير لمجلة شهيرة.. هاندا أرتشيل بإطلالة صيفية ناعمة | شاهد

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

خطواط نجاح بيتزا المطاعم الإيطالية في المنزل .. للحصول عجينة هشة ومثالية

خطوات نجاح بيتزا المطاعم الإيطالية في المنزل
خطوات نجاح بيتزا المطاعم الإيطالية في المنزل
خطوات نجاح بيتزا المطاعم الإيطالية في المنزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد