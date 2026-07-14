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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التقديم بدأ اليوم.. وزارة العمل تعلن عن 3000 وظيفة بمشروع محطة الضبعة بمرتبات تبدأ من 15 ألف جنيه

وزارة العمل
وزارة العمل
قسم اخبار البلد

أعلنت وزارة العمل توفير 3000 فرصة عمل للشباب للعمل بالمحطة النووية بالضبعة، ضمن جهود دعم التشغيل وإمداد المشروعات القومية بالعمالة الفنية.

وتشمل الوظائف المتاحة:
1000 حداد مسلح.

500 نجار مسلح.

500 شداد معدنية.

500 مساعد حداد.

300 مساعد نجار.

200 عامل عادي.

تبدأ الرواتب من 15 ألف جنيه للمهن الفنية.

يحصل العاملون على عدد من المزايا، تشمل:

حوافز إنتاج.

3 وجبات يوميا.

وسائل انتقال داخلية من وإلى موقع العمل.

سكن مناسب.

وبدأ التقديم اعتبارا من اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 ويستمر لمدة 4 أيام، مع استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة، تمهيدا لاستكمال إجراءات الاختبارات والتعيين.

وتواصل وزارة العمل توفير فرص عمل لائقة للشباب، وإمداد المشروعات القومية بالعمالة الفنية المدربة والماهرة، بما يدعم جهود الدولة لخفض معدلات البطالة وزيادة الاعتماد على الكفاءات المصرية.

وزارة العمل محطة الضبعة إمداد المشروعات القومية

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