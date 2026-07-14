أنغام وشيكابالا في عرض مسرحية خيال مريض.. صور

شهد عرض مسرحية خيال مريض حضور عدد من نجوم الفن في عرض خاص أقيم مساء اليوم، وتصدر العرض وجود أنغام، بيومي فؤاد، محمد علي رزق، مصطفى غريب، لقاء الخميسي، لبلبة، عمر السعيد، رانيا يوسف، طه دسوقي، وغيرهموأشاد المخرج عمرو سلامة عبر صفحته علي موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك" بمسرحية خيال مريض، من بطولة هشام ماجد.



وقال عمرو سلامة: اتفرجت امبارح على مسرحية (خيال مريض)، ضحكت كمية ضحك ماضحكتهاش من زمان.. الإنتاج والإخراج والتنفيذ كله ذكي وممتع وغير متوقع، والممثلين كلهم بيضحكوا والضحك مش طالع من ممثل واحد، خارج منها مبسوط قوي.. أرشحها بشدة.



قصة مسرحية خيال مريض

تدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي سيكولوجي ويقدم فيها النجم هشام ماجد شخصية "الدكتور طه" الذي يعالج مرضاه بالدراما.



ويشارك في بطولتها، إلى جانب هشام ماجد، كل من محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، أحمد الرافعي، دينا دياب، نغم صالح، محسن منصور، وليد عبدالغني، تأليف وإخراج محمد محمدي و إنتاج شركة فكر للإنتاج الفني للمنتجة يارا حسن.



