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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

جدة فتاة الزواج القسري بالغربية: خلافات مع والدها بسبب طلب تمليكها شقة.. شاهد

جدة فتاة الزواج القسري بالغربية
جدة فتاة الزواج القسري بالغربية
الغربية أحمد علي

شهد مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ اتهام فتاة تدعي "ندي.ا" 21 سنة لوالدها وشقيقتها بالضغط عليها سعيا بالزواج القسري من أشخاص خليجيين مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين "100 الف جنيه إلي 600 الف جنيه ".

في المقابل قالت جدة فتاة الزواج القسري بالغربية: بنت ابني كثيرة الخلافات معه ودائما طمعانة يكتب لها الشقة بعد وفاة امها وزواج شقيقاتها.. حسبنا الله ونعم الوكيل شقيان طول عمره عليهم ".

تفاصيل صادمة 

وأضافت جدة الفتاة في تصريحات خاصة بقولها "خلافات بينها وبين والدها بسبب طلب تمليكها شقة مقابل زواجها من خليجي وفعلا كل اسرة أمنيتها تطمن علي بناتها مع زوج ميسور " .

من ناحية أخرى قالت إحدى شقيقات الفتاة: "أختنا كثيرة الاعتداء على والدها بالسب والقذف لاعتراضها علي الزواج فضلا عن ارتباطها بعلاقة عاطفية غير مشروعة بشاب آخر " .
وأضافت شقيقة الفتاة صاحبة الفيديو  "احنا تلات بنات وهي الصغيرة ورافضة تنصاع للأسرة بسبب سلوكها غير السوي وابونا مسئول عن زاوية مسجد في مدينة بسيون ويخاف الله فينا" .

وكان المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطي توجيهاته العاجلة بفتح تحقيق عاجل مع فتاة الزواج القسري عقب اتهام أفراد اسرتها بمحاولة بيعها بمقابل مادي 600 الف جنيه للزواج بأحد الخليجيين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كما وجهت النيابة العامة بحجز والد الفتاة علي ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة وسماع أقوال شهود عيان من جيرانها وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط محل إقامتها للوقوف علي صحة أقوالها خلال الفيديو المتداول من عدمه .


تحرك جهات التحقيق 


وكانت جهات التحقيق استمعت إلي أقوال الأب والفتاة للتأكد من وجود سمسار متخصص في تزويج الفتيات من الخليجيين والعرب من عدمه .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا رصد عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول فيديو متداول للفتاة عشرينية تتهم والدها بمحاوله بيعها وتزويجها إلي خليجيين بنطاق دائرة مركز بسيون .

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بسيون برئاسة الرائد محمد الشباسي وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط الفتاة والوالدها مقيمين بنطاق دائرة مركز بسيون .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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