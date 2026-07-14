فرج عامر: حديث بعض اللاعبين عن التضحيات بعد كأس العالم في غير محله

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، على تصريحات بعض لاعبي منتخب مصر عقب المشاركة في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الوصول إلى دور الـ16 يعد إنجازًا يُحمد عليه الجميع، لكنه انتقد ما وصفه بـ”حالة عدم التوازن” في بعض التصريحات.

وكتب فرج عامر عبر حسابه: “الحمد لله إننا وصلنا لدور الـ16 في كأس العالم، بس حصل حالة من عدم التوازن، وأصبحت النغمة السائدة من اللاعبين: أنا ضحيت بنفسي وضحيت بوقتي، كلام في غير محله طبعًا، لأن محدش بيطلع سلم من غير ما يبذل مجهود، فما بالك إذا كان السلم ده من دهب.”

وأشار عامر إلى أن بذل الجهد والتضحية أمر طبيعي لتحقيق الإنجازات الكبرى، معتبرًا أن النجاح الذي حققه المنتخب جاء نتيجة عمل الجميع، وليس تضحيات فردية فقط.