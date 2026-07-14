الدفاع الإماراتية توضح تفاصيل مقتل بحار هندي إثر استهداف ناقلتي نفط لها

أعلنت الإمارات العربية المتحدة أن صواريخ إيرانية استهدفت ناقلات نفط في مضيق هرمز، ما أسفر عن مقتل بحار.



أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الثلاثاء، عن مقتل أحد أفراد الطاقم الهندي وإصابة ثمانية آخرين بجروح، إثر استهداف ناقلتي نفط إماراتيتين بصواريخ كروز إيرانية في مضيق هرمز، في أحدث تصعيد على هذا الممر المائي الاستراتيجي.

وأوضحت الوزارة أن الناقلتين، مومباسا والباهية، استُهدفتا في الممر الجنوبي للمضيق أثناء وجودهما في المياه الإقليمية العمانية.

وأضافت أن القتيل كان على متن ناقلة مومباسا.

ومن بين الجرحى الثمانية، أربعة في حالة خطيرة، ستة منهم مواطنون هنود واثنان أوكرانيان.

وألحقت الهجمات أضراراً مادية بالناقلتين بعد اندلاع حرائق على متنهما، والتي تمت السيطرة عليها.

أدانت الوزارة ما وصفته بـ"الهجوم السافر"، مؤكدة أن الإمارات تحتفظ "بكامل حقها في الرد على هذا التصعيد".

أعلن الحرس الثوري، عن إصابة ناقلتين عملاقتين "مخالفتين" في مضيق هرمز، ما أدى إلى تعطيلهما، وذلك بعد تجاهلهما تحذيرات متكررة، وإيقافهما أنظمة الملاحة، ومحاولتهما المرور عبر ما وصفه الحرس الثوري بأنه ممر ملغوم.

ولم يذكر بيان الحرس الثوري اسمي الناقلتين، أو ما إذا كان يشير إلى الناقلتين نفسيهما اللتين ذكرتهما وزارة الدفاع الإماراتية.

واتهم الحرس الثوري، في بيانه، الولايات المتحدة بـ"تحريض السفن على استخدام ممر غير قانوني"، مؤكداً أن التعاون مع "العدو المعتدي" لن يؤدي إلا إلى أضرار، وتأخير في إعادة فتح مضيق هرمز، وأزمة طاقة عالمية.

وفي سياق منفصل، أفادت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية، يوم الثلاثاء، بإصابة ناقلة نفط بقذيفة مجهولة أثناء إبحارها على بعد 40 ميلاً بحرياً شمال شرق مدينة قلهات العمانية.

وذكرت الوكالة أن ربان الناقلة أفاد بأن القذيفة أصابت غرفة المحرك على الجانب الأيمن، وأن جميع أفراد الطاقم بخير.

وأشارت وكالات الأنباء إلى عدم تمكنها من التحقق مما إذا كان تقرير منظمة التجارة البحرية البريطانية يشير إلى الحادثة نفسها التي أبلغت عنها وزارة الدفاع الإماراتية.

وتأتي هذه الحوادث الأخيرة في الممر المائي بعد أسابيع من تصاعد التوترات منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير، عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران.

ونفذ الجيش الأمريكي ليلة ثالثة على التوالي من الضربات على إيران يوم الاثنين، في حين أعاد دونالد ترامب فرض حصار على الملاحة الإيرانية واقترح فرض رسوم بنسبة 20% لحماية مضيق هرمز.