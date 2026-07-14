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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الداخلية الباكستاني يبحث مع مدير الـFBI تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب

مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)
مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)
أ ش أ
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بحث مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، كاش باتيل، مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي سبل تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وتمويله والتحقيقات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية.

وقال باتيل، في منشور عبر منصة "إكس"، إنه تشرف باستضافة نقوي في مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي بواشنطن، معربًا عن شكره لباكستان على دعمها في حماية المصالح الأمريكية في المنطقة.

وأضاف أن الجانبين أجريا "مناقشات مهمة" بشأن توفير الموارد والتدريب المتخصص لمكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز قدرات التحقيق في الجرائم الإلكترونية داخل البلدين وخارجهما.

وأكد باتيل أن الشراكة بين الولايات المتحدة وباكستان "تمثل أهمية بالغة"، معربًا عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من النجاحات المشتركة في المستقبل.

وكان نقوي قد وصل إلى واشنطن الأسبوع الماضي بعد تمثيل باكستان في القمة الخامسة لرؤساء أجهزة الشرطة التابعة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث عقد على هامشها لقاءات مع عدد من المسؤولين الإقليميين والدوليين.

يُذكر أن وزير الداخلية الباكستاني كان قد التقى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن أيضًا في سبتمبر 2025، وبحثا حينها التعاون في ملفات الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الإرهاب، وبرامج تبادل الضباط.

مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI مكافحة الإرهاب الجرائم الإلكترونية

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