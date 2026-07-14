بدعم "الجايكا".. مصر تستضيف برنامجًا عربيًا لتطوير الزراعة وتحسين دخل الفلاحين

انطلقت في القاهرة أعمال الجلسة الافتتاحية لبرنامج المتابعة بجمهورية مصر العربية، ضمن برنامج "تعزيز الزراعة الموجهة نحو السوق للدول العربية (التخطيط والإدارة)"، والذي يُنفذ في إطار برنامج هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) للإبداع المشترك للمعرفة، بهدف ربط الخبرات المكتسبة بالتطبيق العملي وتعزيز تبادل الرؤى بين الدول الشريكة، وذلك تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

ويأتي هذا البرنامج استكمالاً للتدريب المتخصص الذي احتضنته دولة اليابان مؤخراً في الفترة من 25 يونيو إلى 11 يوليو 2026، بينما تُجرى مرحلة المتابعة الحالية في مصر خلال الفترة من 12 إلى 17 يوليو الجاري.

وحضرت الفعاليات الدكتورة رحاب محمد عبد الله، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي ومديرة مشروع "الايسماب2"، في إطار توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبتكليف من الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع شئون التعاونيات والمديريات والتدريب.

كما شهدت الفعاليات مشاركة واسعة من وفود وممثلي خمس دول عربية تضم: مصر، وفلسطين، والمغرب، والعراق، إلى جانب مشاركة افتراضية لوفد جمهورية السودان، عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور قيادات مكتب "الجايكا" وفريق مشروع "الايسماب" بالقاهرة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد أتسوشي ياماموتو، نائب رئيس مكتب جايكا في مصر، على الأهمية الاستراتيجية لبرنامج المتابعة في تعظيم الاستفادة من المعارف والخبرات المكتسبة خلال فترة التدريب باليابان، مشيراً إلى دوره المحوري في دعم تبادل الخبرات بين الكوادر العربية لتمكينها من تطبيق ونشر نهج "شيب" (SHEP) المبتكر في المنطقة بنجاح.

من جانبها، رحبت الدكتورة رحاب محمد عبد الله، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي ومديرة مشروع "الايسماب 2"، بالوفود العربية الشقيقة في بلدهم الثاني مصر، حيث أوضحت أن هذا البرنامج يمثل ركيزة أساسية لدعم العمل الإقليمي المشترك وبناء قدرات الكوادر الإرشادية والزراعية، بما ينعكس إيجاباً على تحسين سبل معيشة صغار المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

ومن المقرر أن ينتقل البرنامج خلال الأيام المقبلة إلى شقه الميداني والتطبيقي؛ حيث تتوجه الوفود العربية واليابانية في زيارات ميدانية إلى محافظة المنيا، للاطلاع عن قرب على التطبيقات العملية وقصص النجاح على أرض الواقع لمشروع “الايسماب 2”.

جدير بالذكر أن مشروع "الايسماب 2" هو نموذج للتعاون الفني الناجح بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وهيئة "الجايكا" اليابانية، ويُنفذ في محافظات: المنيا، وأسيوط، وسوهاج، والدقهلية، بهدف تمكين صغار المزارعين وتحويل فكرهم الاقتصادي نحو الزراعة التسويقية لضمان زيادة دخولهم وتحسين جودة سلاسل الإمداد.